Kvíz: mennyire ismered Komárom-Esztergomot? Teszteld magad!

Ti felismeritek Komárom-Esztergom megye falvait? Tízkérdéses kvízünk segítségével hamar kideríthetitek rá a választ!

Legújabb kvízünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy mennyire ismeritek megyénk településeit, azon belül is a falvakat. A Fortepan fotógyűjteményéből hoztunk nektek tíz régi képet, amelyek megyénk valamely falujában készültek. Nektek nincs más feladatotok, mint rájönni, hogy pontosan hol. Kalandra fel! Osszátok meg eredményeiteket másokkal is, és ha tetszett a kvízünk, próbáljátok ki korábbi játékainkat is!