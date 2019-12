Kutyakarácsonyt tartottak a tatabányai Tappancs Állatotthonban

Hatalmas volt a nyüzsgés a hétvégén a Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat székhelyén. Karácsonyi programot szerveztek, ahová nagyon sok adományozó is ellátogatott, köztük Vásáry André énekes is.

Zsigáné Marosi Éva, a kuratórium vezetője elmondta: szerencsére sokan segítik a munkájukat. Kiemelte a mentorprogramot, amelyben csaknem húsz fiatal vesz részt, és rendszeresen foglalkozik a kis kedvencekkel. A kutyakarácsony pedig már száznál is több embert mozgat meg, sokan hoznak ilyenkor tisztítószereket, adományokat az állatotthon lakóinak.

Van jelenleg is több lefoglalt kutyus, akikhez rendszeresen járnak már a leendő gazdáik – mesélte a kuratórium vezetője. Hozzátette: nem támogatják a négylábúak ajándékozását, ezért december 15-től január 10-ig nem is adnak ki kutyusokat, mert fontos az összeszokás, a személyes kapcsolat.

Ismert vendégek

A sok látogató, ismerős és ismeretlen állatbarát mellett a Segítő Jóbarátok egyik képviselője, Honosiné Máhr Ágnes is rengeteg adománnyal érkezett. Elkísérte a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgálat néhány fiatal lakója is, akik boldogan ismerkedtek a kutyusokkal. A programon részt vett Vásáry André is. Az énekes sem érkezett üres kézzel. A vendégek rögtönzött kutyabemutatót is láthattak, majd körbevezették az állatotthonban az érdeklődőket.