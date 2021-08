Kutyagyilkos miatt rettegnek az esztergomi gazdik

Hetek óta mérgezéses esetek miatt aggódnak az egyik helyi lakótelep kutyatulajdonosai. Egyelőre azonban nem tudják, ki az elkövető.

Mint arról korábban beszámoltunk, több kisállat is elhullott Esztergomban, amelyről a városvezetés felé több bejelentés is érkezett. A bejelentések alapján nem kizárt, hogy mérgezéses esetek történtek a városban. Az egyik lakótelepen évek óta jelen van a probléma, derült ki a Tények helyszíni riportjából is.

A helyiek szerint a mérgezés mindig hasonló módon történik: a mérget valamilyen ételbe csempészik be az állatkínzók. Egy ott lakó elmondta: néhány éve kutyája szintén mérgezésben halt meg, ezt az állatorvos is megerősítette. Egy másik helyi nő arról számolt be: kedvence néhány éve vélhetően pillecukrot evett meg, amely vegyszerrel lehetett átitatva. Az állat megjárta a poklok poklát: hányt, ment a hasa, nem evett, nem ivott. Szerencsére túlélte a mérgezést.

A nő hozzátette: bár fogalmuk sincs, ki mérgezi az állatokat, néhány ott lakóval akad konfliktus a kutyasétáltatás miatt.

– De hát hová vigyem a kutyát? Azért kutya a kutya, hogy levegőn legyen – tette hozzá a nő.

„Összeszedem a kutyagumit, ellentétben azzal például, aki mindenféle ételmaradékot eldobál.”

A lakótelepen egyébként több helyen van rágcsálóirtás, de az önkormányzat kiemelte: nem ez okozza a kutyák halálát. Az irtószerben ugyanis „kutyabiztos” anyag van: a bitrex nevű adalék íze keserű, amit a kutyák biztos nem esznek meg.