Különleges sírt rejt a Környei úti temető: az egyik utolsó 1848-as honvéd története

A sírkövek mesélnek. A Környei úti temető egyik sírköve egy 1849-49-es honvédről és családjáról mesélt nekünk. A történetet most megosztjuk olvasóinkkal is.

Különleges sírra bukkantunk a hét végén Tatán, a Környei úti temetőben. Hambalek József honvéd altisztére, aki szolgált az 1848-49-es szabadságharcban. Sírfelirata kutatásra indított minket, amely végül a Burgundia utcáig, a tatai és megyei honvédegyletekig vezetett minket. Azt nem tudjuk, hogy halálakor hányan éltek még bajtársai közül, de az biztos, hogy 15 évvel később már nagy erőkkel keresték a még élő honvédeket országszerte, így annyit bizton mondhatunk, hogy Hambalek megyénkben és Tatán egyike lehetett az utolsóknak, akik a XX. században még mesélhettek arról, milyen volt harcolni a Habsburgok ellen a szabadságért.

Hambalek József nevét az 1882-es, Magyarország iparosainak és kereskedőinek czím- és lakjegyzékében találtuk meg. Itt szabóként, egészen pontosan férfi szabóként szerepel, ékezetesen írva a vezetéknevét. Érdekesség, hogy nagyon sokan űzték még ezt az ipart akkor a városban. Szintén megtaláltuk Hambalek Józsefet az egy évvel korábbi, 1891-ben kiadott Honvéd-Névkönyben, amelyben Mikár Zsigmond az 1848/49-es honvédsereg 1890-ben még élő tagjait gyűjtöttek össze. Degré Alajos, az országos honvéd bizottság alelnöke a könyv elején úgy fogalmazott, hogy „közel az idő, mikor élő régi honvéd egy sem lesz többé a föld kerekségén.

E könyv a hajdani nagy tűz utolsó fellobbanása, nyomában van a pusztulás és rom. E romokat ne hagyjuk nyom és emlék nélkül elpusztulni.”

A könyv előszavából az is kiderült, hogy az 1848/49-es honvédségnek egyébként 1867-ben életben volt még mintegy 60 ezer tagja. A friss kiadás számait így sajnos nem összegezték. A lajstrom 1891-es kiadásakor három ’48-as tábornok volt még életben egyébként: Görgey Artúr, Perczel Mór, valamint Komárom híres védője, Klapka György.

Két honvédegyletnek is tagja volt Hambalek József

A Komárom Vármegyei Honvédegylet 1867-ben alakult meg, Perczel Mór tiszteletbeli elnöklete mellett ezredes Thaly Zsigmond alelnökkel és százados Vörös Benő jegyzővel. Ennek volt a tagja Hambalek József is. Az egylet, az 1849-ben a Komárom vára alatt a császári és az orosz hadsereg ellen vívott csaták helyének megjelölésére, Puszta-Herkály (Herkály-puszta) magaslatán díszes emlékoszlopot állított s azt 1870-ben ünnepélyesen leleplezték, és hasonlóképen díszes obeliszket állítottak az említett csatákban elesett és a komáromi római katolikus temetőben eltemetett honvédbaj társak közös sírhantja fölött.

A lajstrom szerint Hambalek József tizedes volt a szabadságharc alatt, egyike volt annak a 628-nak, aki tagja volt a megyei egyletnek. Tatán külön honvédegylet működött. Ez egy hónappal a megyei előtt, 1867 júniusában alakult meg, szintén Perczel Mór elnöklete alatt, valamint az alhadnagy Hamary Dániel jegyzővel. A város mellett a környékbeli falvak és puszták honvédeit is össze akarták fogni. A tatai honvéd egyletnek 122 tagja volt. Hambalek József ennek a szervezetnek is tagja volt, ahogy például uradalmi jószágigazgató, ügyvéd, hivatalnok is.

Talán a szerelem hozta Tatára

Azt már a Kuny Domokos Múzeum által publikált 1869-es népszámlálásból tudjuk, hol is élt Hambalek József. Minden valószínűség szerint legalábbis róla van szó. Születéséhez ugyan csak évet írtak (1827), de sírján a halála pontos dátuma is olvasható: 1909. január 23., valamint az is, hogy 81 évet élt. Feltételezhetjük, hogy valamikor január 23. után volt a születésnapja, és így haláláig tényleg „csak” a 81. évét töltötte be.

Tehát hol is élt az egykori honvéd tizedes? A Burgundia utca 128-ban. Ha ez nem mond semmit, nem csoda, a neve ma már Fürdő utca, egészen pontosan az ötös szám, közel a polgármesteri hivatalhoz és a hobbibolthoz. A népszámlálás adatai szerint Hambalek József Köpösdön, a felvidéki Nyitra megyében született, Vágsellye közelében. Római katolikus vallású volt és házas, önálló szabómester, Írni, olvasni is tudott. Otthonában három szoba, kamra, két konyha, pince és szín is volt.

Szintén ebbe a házba volt bejegyezve Hambalek Franciska, 1826-os, tatai születésű háztartásbeli is. Feltételezhetjük, hogy ő volt József felesége, és az is lehet ebből kiindulva, hogy a szerelem hozta Tatára az egykori honvédet. Franciska is tudott írni olvasni, az adatok alapján pedig gyermekeik oktatására is gondot fordítottak. A családba először kislány érkezett: Hedvig, 1957-ben. Írni, olvasni ő is tudott. Egy évvel fiatalabb öccse, aki szintén a József nevet kapta a keresztségben, tanult a népszámlálás ideje alatt.

Többen is be voltak még jegyezve erre a címre, amely két lakást foglalt magába. Itt éltek például Kovácsék, akik özvegy édesanyjukat is magukhoz vették. Hambalek Józsefről vagy gyermekeiről későbbi adatot sajnos nem találtunk, a honvédekkel kapcsolatban viszont még egy tatai kötődést igen. Bár azt nem tudjuk, József hogy nézett ki, de elképzelhetjük, milyenek voltak a századforduló után az egykori szabadságharcos katonák. Vaszary János festő, aki sok időt töltött tatai villájában, megörökített ugyanis kettőt 1902-ben: