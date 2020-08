Különleges pillanatokat keresnek a Kép-Szín-Tér Fotótáborban Tatabányán

Huszonegyedik alkalommal szervezett a megyeszékhelyen tábort a Kép-Szín-Tér Fotóművészeti Műhely Egyesület. Tucatnyi fotós próbálta meglelni a város különböző pontjain az egyedit, a különlegeset. Dallos István fotóművészt és a Kép-Szín-Tér Fotóstábor tagjait a panelfotózás előtt faggattuk.

A tábor régebbi, mint az egyesület. Kétezerben szervezték meg az elsőt. Dallos István akkor a Tatabányai Múzeum munkatársaként egy középiskolában tanította fotózni a diákokat. Akkor fogalmazódott meg a nyári kurzus indítsa. Ma már minden érdeklődőt várnak, aki szeretne többet tudni a fotózásról.

– Idejét múlt az amatőr fogalom a fényképezésben – mondta Sárberekben a panelfotózás előtt Dallos István. – Az 1900-as évek elején íródott az amatőr fotográfusok kézikönyve. Szó van benne az élesség beállításáról, a kompozícióról, a látvány kiválasztásáról. Ma már ennek az első része teljesen felesleges információkat tartalmaz, hiszen a legegyszerűbb mobil is rendelkezik ezzel a tudással. A képek univerzumába születünk, képdömpingben élünk, ahol már szinte majdnem mindenki ért egy kicsit a fényképezéshez.

Rendszeresen visszatérnek

A fotótábor résztvevői közül sokan rendszeresen visszatérnek Tatabányára. Vannak olyanok is, akik már a kezdetektől járják a várost, és örökítenek meg évről évre pillanatokat, embereket, helyeket, történéseket. Tóth Zoltán már csaknem húsz éve csatlakozott a csoporthoz. Kiváló a társaság, s rendkívül sokat lehet itt tanulni – mondta. A panelfotózáson a tízéves Tóth-Fábián Buda is részt vett.

A különbség amatőr és profi között a rendszeres és módszeres fotográfia – vallja Dallos István. A profi ugyanis rendszerben gondolkodik arról, amit csinál. Van elképzelése a koncepcióról, a valóság megnyilvánulásáról. Képekből összerakott város az idei program címe. Különböző városrészekben készítenek fotókat. Mésztelepen, a Farkas-tavak és Erőműi-tó környékén, Sárberekben, Újvárosban, a hamarosan elkészülő új könyvtárban, Hatostelepen és Ótelepen.

– Mésztelepen ezúttal nem szociofotókat készítettünk, hanem arra kerestük a választ: az emberi kreativitás a lét peremén mit hoz ki az alul­iskolázott rétegekből. A kuka mellől összeszedett tárgyakat miként keltik új életre az út egyik oldalán, majd a másikon hogyan válik szemétté, s kerül a ház mellé. A város különböző pontjait járva keressük a különleges helyeket, tereket, emlékeket – a szimbolikus gazdaság jeleit. Az elkészült képekből és a korábbi évek fotóiból is szeretnénk majd egy összeállítást, amelyet kiállításon is megcsodálhat majd a közönség. A későbbiekben album kiadását is tervezzük.