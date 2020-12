Különleges karácsony a Bakonyalján: idén másképp teremtettek ünnepi hangulatot

Pár nap múlva karácsony, azonban idén rendhagyó módon ünnepelhetünk csak. A koronavírus-járvány miatt a szokásos év végi rendezvények elmaradnak. A hagyományos gyertyagyújtás, vagy karácsonyi műsor helyett a települések idén máshogy próbálják megőrizni az ünnepi hangulatot.

A Bakony­alja településein is elmaradnak a szokásos karácsonyi ünnepségek és vásárok. Azonban mindegyikük megpróbálja valamilyen módon megőrizni a karácsony varázsát. Van ahol ajándékcsomagokat osztanak a helyieknek, máshol a Mikulás járta éjszaka a házakat. A település központjába kitett betlehem és az adventi koszorú pedig mindenhol emlékezteti az embereket az ünnepek közeledtére.

Beke Gyöngyi, Császár polgármestere elmondta, hogy a karácsony náluk is másként lesz idén.

– Sem falukarácsony, sem pedig karácsonyi jótékonysági vásár nem lesz a járvány miatt. A templomokban adventi hangversenyek szoktak lenni vasárnaponként, az idén örülünk, ha az istentiszteletet és a misét meg lehet tartani. Természetesen azt is maszkban, távolságtartással – mondta a polgármester, aki hozzátette: a betlehem nagyon népszerű a kisgyermekek körében, szeretik este meglátogatni, amikor már égnek a fények benne, és fölötte a csillagfüzér. Illetve a tizenkét villanyoszlopra idén is fölkerült a díszkivilágítás.

– A katolikus templom előtt karácsonyfa és nagy adventi koszorú áll, melyen minden vasárnapi mise után meg­gyújtanak egy gyertyát. A Mikulás is sajátos módon találkozott idén a gyermekekkel, az óvodai szülői munkaközösség este kereste fel kivilágított fogattal azokat a házakat, ahol óvodás gyermekek voltak, és ajándékot vitt az előre kikészített csizmáikba. A gyerekek pedig az ablakból integettek nekik. A császáriak pedig idén nagyon kitettek magukért. Soha ennyi ház, fa, porta nem volt feldíszítve, mint ebben az évben. Talán ezzel szeretnék kicsit kárpótolni magukat az elmaradt rendezvények miatt – vélekedett Beke Gyöngyi.

Bársonyoson is házhoz ment idén a Mikulás a 14 évnél fiatalabb helyi gyerekekhez.

– A Mikulás és két krampusza minden házat végigjárt, ahol kisgyerekek laknak. A kicsiknek annyi feladata volt, hogy egy dobozt kellett tenniük a kapuba, amire felírták a házban lakó gyerekek nevét. Így tudta a Mikulás, hogy hova, hány csomagot kellett vinnie. Sajnos ezúttal a gyerekek személyesen nem találkozhattak vele, csak az ablakból, vagy a teraszról integethettek – mesélte Kálnai Lajos, Bársonyos polgármestere.

A Mikulás idén is a falu helyi jótevőjének köszönhetően oszthatta szét a csomagjait. De a titokzatos vállalkozó a helyi idősekről sem feledkezett meg.

– A Bársonyosi Patrióta Klub koordinálásával a 60 éven felülieknek állítottak össze ajándékcsomagokat. Többek között háztartási szerek voltak benne, mosószer, öblítő, illatgyertya, illetve egy kis édesség. A szokásos falukarácsony azonban nálunk is elmarad. Ezt nehéz pótolni. Ebben a helyzetben lenne még inkább szükség a közösség összetartó erejére. Ezért az önkormányzat minden házhoz eljuttat majd egy kis ajándékcsomagot még az idén. Ezzel is szeretnénk jelezni, hogy gondolunk egymásra – tette hozzá a falu vezetője, aki elárulta, önkéntesek segítségével a templom melletti kis téren felállították a betlehemet, illetve az adventi koszorút is. Ezzel próbálják a karácsonyi hangulatot megőrizni.

Ászár polgármestere, Pekár Zsolt elmondta, hogy karácsonyra készülődés alkalmával advent minden hétvégéjén programokkal várták a település lakóit. Idén azonban valami újat kellett kitalálniuk.

– A települést felöltöztettük karácsonyi díszbe, a Jászai Mari téren sokéves hagyománynak megfelelően idén is felállítottuk a betlehemünket és a falu adventi koszorúját. A harangjáték óránként három-négy karácsonyi zenét játszik. A téren az idei évtől, sötétedéstől este nyolc óráig kellemes karácsonyi térzene is szól a harangok mellett – árulta el a polgármester. Hozzátette: az önkormányzat ügyes kezű dolgozói, a gyerekek körében népszerű Jégvarázs című mese figuráit is elkészítették.

– A település szépkorú lakóit minden évben ünnepi csomaggal köszöntjük. Idén is csaknem 370 polgárunkat lepjük meg vásárolt és saját készítésű ajándékkal. Az édességek mellé idén egy ászári golyóstollat is kapnak, illetve 12 biztató, boldogító gondolatot tartalmazó borítékot. Emellett többéves hagyomány, hogy az ászári karácsonyi képeslapot személyesen én készítem, ászári vonatkozással. Ez is elkészült az idén – magyarázta a település vezetője.