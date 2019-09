Okos tányér és okos időbeosztás a boldog diákélet kulcsa

Nem is gondolná az ember, hogy a diákkorban lévők egészségtudatos nevelése mennyire összetett feladat. Az iskolakezdés időszakában még hatványozottabban érdemes arra odafigyelni, hogy a fiatalok népegészségügyi szempontból is helyes irányba induljanak el.

A kormányhivatalban Tanévkezdés népegészségügyi szemmel címen tartottak kedden tájékoztatót, amelyen részt vett dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Harsányiné dr. Patkó Enikő főosztályvezető, megyei tiszti főorvos.

A kormánymegbízott bevezetőjében arról beszélt, hogy meglehetősen rendhagyó, témáját is tekintve ez a „találkozó”, amelyet a népegészségügy területén dolgozó szakemberek kezdeményeztek.

Mitől „okos” és egészséges egy tányér?

Barnáné Susai Éva dietetikus a tájékoztatón felvázolta, hogy 6–17 éves kor között, mi legyen egy nap a fiatalok tányérján. Ez maga az okos tányér fogalma. Ezeket a tanácsokat azonban később is érdemes betartani. A szakember kiemelte, az a jó, ha a lehető legkevesebb sót, cukrot és zsiradékot használják fel az étel elkészítéséhez. Ellenben minden nap fogyasszanak zöldséget és gyümölcsöt, ez tegye ki az ételek felét.

Dr. Kancz Csaba a nyári szünet utáni őszi átállásról is szólt, amely önmagában is sok energiát emészt fel a tanulók körében. Ez pedig még inkább indokolttá teszi az odafigyelést a gyerekek táplálkozására, mozgására, alvására és lelki egyensúlyára.

Mivel 20–25 éves korra fejeződik be csontvázunk teljes kialakulása, ezért iskolás korban különösen fontos a mozgás a csontok, az izomzat folyamatos fejlődéséhez. Ezen túl a sport az önbizalmat is fejleszti. A nyugodt alvás „szabályai” – szellőztetés, megfelelő hőmérséklet, ruházat és ágynemű – keretet, biztonságot adnak a „kicsiknek”.

A lelki egészséget a helyes napirenden, az okos időbeosztás, valamint a korszerű táplálkozás is döntően befolyásolja. Ebben a digitális világában a tévé és a számítógép használatának normális korlátozása is nélkülözhetetlen az testi és lelki egészség szempontjából. Miközben a valóság és a virtuális tér szétválasztása a gyermekeiknél nagy kihívás a szülök számára is.

Nemrég megjelent cikkünkben azzal is foglalkoztunk, mit tehetnek elsős gyerekek szülei, hogy a kicsi könnyebben vegye az átmenetet az óvoda és iskola között.

Kép alá: Barnáné Susa Éva dietetikus látványosan demonstrálta, milyen egy egészséges uzsonna Fotó: Zantleitner Ingrid

További részleteket a 24 Óra szeptember 11-i számában olvashatnak.