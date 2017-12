Karácsony a pusztában: távol mindentől, de közel egymáshoz

Nehéz az élet Jegespusztán, de ahogyan tudnak, úgy boldogulnak, és készültek a karácsonyra a helyiek.

Régóta terveztem, hogy eljutok egyszer az Ácshoz tartozó Jegespusztára, mert nem hagyott nyugodni a gondolat, vajon hogyan élnek az ottaniak. Az ünnepek előtti látogatásom során abba is bepillantást nyerhettem, hogy miként élik meg a karácsonyt távol mindentől.

Utam először a Szociális Alapszolgáltatási Központhoz vezetett, ahol már várt rám Nagy Sándorné intézményvezető, aki segítségemre volt, neki köszönhetően bepillantást nyerhettem nemcsak a pusztai életbe, hanem az udvarokba és a házakba is.

A legrövidebb úton mentünk, azonban így is mintegy húsz perc volt az utazás. Az intézményvezető elmondta, hogy a pusztán 28 lakrész található és körülbelül százan élnek itt, közülük harminc gyerek, akik nap mint nap busszal ingáznak a puszta és Ács között, hogy az óvodába és az iskolába eljussanak. A felnőttek többsége pedig dolgozik, persze aki tud. Van, aki helyben közmunkát végez, van olyan, aki a közeli Banára jár át, és olyan is, aki Ácson talált lehetőséget, azonban sokszor nekik sem zökkenőmentes az utazásuk.

Ahogy megérkeztünk ebbe a különleges világba, többnyire gödrös és sáros utcák, valamint romos házak fogadtak bennünket. Az egykor virágzó helység ma már a múlté. Van olyan ház, ahol hiányzik az ablak, de van olyan porta is, amelyben mintegy tíz éve nincs áram és gyertyával világítanak.

A puszta legutolsó épületénél álltunk meg, amely 2013 óta közösségi házként funkcionál. A lehetőségekhez mérten szépen fel volt díszítve, kívülről is látszott rajta, hogy igenis van gazdája, és a helyiek erejükhöz mérten gondját viselik. Nehéz az élet a pusztán, de ahogyan tudnak, úgy boldogulnak az emberek és készülnek a karácsonyra.

Két nappal szenteste előtt már nagy volt a nyüzsgés délelőtt a közösségi házban: amíg a felnőttek sütöttek, addig a gyerekek díszeket készítettek a karácsonyfára, amelyet aztán közösen öltöztetnek fel. A karácsonyi műsor ezután kezdődik, amelyen az ott élők együtt énekelnek és karácsonyoznak. Szerencsére emellett idén minden házban lesz hol kisebb, hol nagyobb karácsonyfa, azonban ajándék nem minden fa alá jut, ahogy az ünnepi asztalra sem különösebben ünnepi menü kerül