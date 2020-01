Zenebölcsivel is fejlődnek a picik a Juniorkában

Boldogan szaladnak a bölcsődések Sinka Melinda, zenepedagógus elé. A kicsik már jól tudják, hogy ilyenkor jön a zenebölcsi. Most sem kell csalódniuk, Melinda leül közéjük, előveszi a furulyáját és együtt kezdik énekelni a jól ismert dalokat. A Juniorka Alapítványi Bölcsődében rendhagyó zenebölcsi foglalkozások vannak minden hónapban. Itt ugyanis nem a szülőkkel, hanem a kisgyermek gondozókkal együtt énekelnek, játszanak a gyerekek.

– A bölcsődében olyan gyerekek vannak, akiknek nagy a mozgásigényük, ezért sok olyan dalt, mondókát válogatok a foglalkozásokra, amikben mozoghatunk, mászunk, sétálunk, guggolunk – árulta el a zenepedagógus, aki az ismert dalok mellett mindig tanít valami újat a gyerekeknek. A foglalkozások közben előkerülnek a ritmushangszerek, melyeket nagyon szeretnek a gyerekek. – Nekem hatalmas élmény mikor azok a gyerekek akikkel rendszeresen találkozom elkezdenek beszélni, és velünk éneklik a dalokat, mondják a mondókákat – mondta Melinda, aki kiemelte, hogy a bölcsődében dolgozó kisgyermekgondozók is nagyon nyitottak a zenés foglalkozásokra. Két foglalkozás között is sokat énekelnek, mondókáznak a gyerekekkel. Valakovics Ildikó, a Juniorka Alapítványi Bölcsőde igazgatója elárulta, hogy több, mint egy éve indult el hagyomány teremtő program Farkas Emőke néptánc-, és Sinka Melinda zenepedagógusokkal.

– A gyermekeken szemmel látható a változás. A régi bölcsődések már várják az együtt játszás örömét, de a legkisebb is nagyon muzikális és szemmel láthatóan élvezi a hangszerek használatát – magyarázta az intézmény igazgatója. – A korai életszakaszban a zenei nevelés alapozó jellegű, legfontosabb célja az örömszerzés, a gyermek érdeklődésének felkeltése, a fogékonyság kialakítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése és az ízlés formálása.

Mi is az a zenebölcsi?

– A zenebölcsi egy olyan zenei fejlesztő foglalkozás ahol a gyerekek a szüleik ölében ülve ismerik meg a hagyományos magyar gyermekdalokat, mondókákat, népdalokat. A foglalkozás közben ők is kipróbálhatják a különböző ritmushangszereket, a xilofonon nagy kedvencük. A zenebölcsibe már a legkisebbeket is várjuk, általában fél éves kortól hozzák az anyukák a kicsiket. A legnagyobbak pedig két-három év körüliek – magyarázta Sinka Melinda.