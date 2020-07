Közkedvelt üdülőparadicsomok: mutatjuk hova milyen feltételekkel utazhattok

A koronavírus miatt jelentősen korlátozódtak az üdülési lehetőségek. Összegyűjtöttünk pár közkedvelt úti célt és mutatjuk milyen feltételekkel utazhatunk oda.

A koronavírus visszaszorulásával éledeznek az országok, azonban turizmusban az elmúlt időszak nehézségeit még egy jó darabig érezni fogjuk legyen szó akár vendéglátásról vagy üdülésekről. Május elején még mindannyian azt gondolhattuk szomorúan, hogy bizony idén az év során eltervezett nyári álmok szertefoszlanak és a jól megérdemelt pihenőnket otthon a négy fal között vagy esetleg egy udvari medence társaságában kell töltenünk.

Június elején, igaz szigorú feltételek mellett, de elkezdtek nyitni a hazai strandok, így az már legalább reménysugár volt, hogy a tikkasztó kánikulában a fürdőhelyeket látogathatjuk. Aztán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter folyamatosan arról számolt be, hogy nyitnak a magyar határok, így külföld szerelmeseinek is felcsillanhatott a szeme.

Mindenképpen érdemes és kell tájékozódnunk mielőtt útnak indulnánk, hiszen a korábban fertőzött területekre utazás nagy kockázatot jelent. A Konzuli Szolgálat honlapján nagy segítséget tudnak nyújtani ebben, ahol bárki megnézheti, hogy az általa kiválasztott országban aktuálisan milyen beutazási feltételek vannak érvényben.

Szemléztünk és megnéztünk pár magyarok által közkedvelt üdülőhelyet, hogy milyen feltételek mellett utazhatunk és pihenhetünk. Az Európai Unión belül megkötések nélkül utazhatunk egyebek mellett Görögországba, Szlovéniába, Horvátországba, Ausztriába, Csehországba, de Olaszország is hamar nyitott.

Horvátország

A magyarok által leginkább közkedvelt üdülőhely Horvátország. Május 28-tól az Európai Unió meghatározott tagállamai, köztük Magyarország állampolgárainak sem kell beutazáskor már külön igazolni utazási céljukat, azonban továbbra is be kell tartani a horvát járványügyi előírásokat. Korábban úti célt, telefonszámot és email címet kértek a határon a beutazóktól, akik ezt elektronikusan egy honlapon keresztül is megtehették, így nekik nem kellett pluszban várakozni a határátkelőknél.

Olaszország

A vírus által talán legsúlyosabban érintett ország hamar nyitott. Június 3-tól a korlátozások nélkül lehet Olaszországon belül közlekedni. Magyar állampolgár korlátozás és karanténkötelezettség nélkül beutazhat Olaszországba, azonban a testhőmérsékletét bármikor ellenőrizhetik az olasz hatóságok. A Pugliába utazóknak a régióba belépés előtt egy adatlapot kell kitölteniük. A Szicília szigetére utazóknak mobil alkalmazással kell regisztrálniuk magukat. Szardínia szigetére tartóknak, illetve a kompra szállás előtt szintén egy adatlapot kell kitölteni.

Görögország

A Görögországba utazók számára július 1-től augusztus 31-ig, 48 órával a várható érkezés előtt egy nyomtatványt kell kitölteniük. A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet érkezéskor be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobiltelefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A megadott információk alapján a rendszer kockázatelemzést végez, amely alapján kiválasztják azokat az utasokat, akiket letesztelnek. A tesztelésre kiválasztott utasoknak az általuk foglalt szálláson 1 napra karanténba kell vonulniuk a teszt eredményének megérkezéséig. A repülőgéppel érkezőknek minimum 48 órával az utazás megkezdése előtt ki kell tölteni a nyomtatványt. A szárazföldi, vagy tengeri úton érkezőknek minimum 48 órával, de maximum 72 órával az országba érkezés előtt kell kitölteni a nyomtatványt.

A magyarok csak szúrópróba szerű ellenőrzésre számíthatnak, karantén intézkedésre csak pozitív eredmény esetén kerül sor. Július 1-től valamennyi görög repülőtér fogadhat nemzetközi járatokat. Az utasokat szúrópróbaszerűen fogják szűrni. A közúton Görögországba érkező magyar turisták számára fontos észak-macedón-görög határ egyelőre zárva van. A tengeri utasok számára július elsején érnek véget a korlátozások, bár őket is szúrópróbaszerűen fogják tesztelni.

Spanyolország

Júniustól újraindult a közvetlen légi összeköttetés Magyarország és Spanyolország között. Június 21-én éjféltől az országon belüli mozgás szabaddá vált, valamint megnyíltak a határok az EU-tagok és a schengeni térség államai előtt. A spanyolországi légi és vízi kikötők háromlépéses „vizsgálatot” végeznek el a külföldi állampolgárok belépésekor: formanyomtatvány kitöltése, lázmérés, szemrevételezés. Június 21-ével az ország áttért az „új normalitásba”, melynek értelmében a tartományi kormányok visszavették az irányítást, így innentől saját védekező és megelőző intézkedéséket is hozhatnak.

Törökország

Törökország június 11-i hatállyal feloldotta a külföldi állampolgárok beutazására vonatkozó korábbi korlátozásokat. A belépésre jogosult külföldieknek ezek után nem kell kéthetes házi karanténba vonulniuk. Őket – a török állampolgárokkal azonos módon – belépéskor a török hatóságok által előírt kötelező egészségügyi vizsgálatoknak vetik alá, indokoltság esetén ingyenes PCR-tesztet végeznek. A török belföldi légiközlekedés június 1-től fokozatosan újraindult. A Turkish Airlines (THY) megkezdte egyes nemzetközi járatai újraindítását. A THY budapesti járatának indításáról még nincs hivatalosan megerősített információ. A belföldi helyközi utazási korlátozásokat június 1-től feloldották. A török kormány május 27-től 4 útvonalon (Ankara-Isztambul, Ankara-Eskisehir, Ankara-Konya és Konya-Isztambul) napi 16 járattal újraindította a nagysebességű vasúti közlekedést.

Egyiptom

Július 1-től megindult a légi személyforgalom, az ország repülőterei fogadnak és indítanak nemzetközi kereskedelmi repülőjáratokat. Tekintettel a rendkívüli helyzetre, a vízumok, tartózkodási engedélyek lejárta nem vezet jogkövetkezményekhez. Július 3-ra tervezik az első közvetlen járatot Kairó és Budapest között, amelyet az első két hétben 1, a harmadik héttől heti 2 járat követ. Részleges kijárási tilalom van hatályban éjféltől reggel 4 óráig. A jelzett időszakban leáll a tömegközlekedés, és magángépjárművel, illetve gyalogosan sem lehet közterületre lépni. Május 30. óta kötelező a szájmaszk viselése minden nyilvános helyen és tömegközlekedés során.

Tunézia

A tunéziai kormány június 27-i hatállyal megnyitotta a légi és tengeri határait. Így a külföldi állampolgárok – bizonyos feltételekkel – ismét beutazhatnak Tunéziába. Tunézia az országokat járványügyi helyzetüktől függően zöld, narancs és piros kategóriába sorolja. Tunézia első körben Magyarországot a narancs kategóriába sorolta. Az országba érkezőkre kötelezően alkalmazandó 14 napos karantén a foglalt szállodában könnyített feltételek mellett letölthető. A könnyített feltételek melletti karantén értelmében a turisták szervezett program keretében, kísérettel meglátogathatják a tunéziai turisztikai nevezetességeket, műemlékeket, a járványügyi protokoll előírásainak szigorú betartása mellett. A tuniszi magyar nagykövetség folyamatosan azon dolgozik, hogy Magyarország és Tunézia között mielőbb legyen közvetlen légi összeköttetés.

Ázsiában is számtalan magyarok által közkedvelt üdülőhely található, azonban ezeknek a jó része sajnos még nem látogatható. Többek között Katarba, Maldív-szigetekre és Srí Lankára sem lehet beutazni turistaként, de az Egyesült Arab Emírségek is csak érvényes tartózkodási engedéllyel látogatható jelenleg. Kína fővárosában például az újonnan megnövekedett fertőzöttek száma miatt az enyhítő intézkedések helyébe ismételten korlátozó rendelkezések kerültek bevezetésre. A vírus terjedésének megfékezése érdekében a főváros június 17-én visszaemelte egészségügyi vészhelyzeti reagálási szintjét a II. szintre.