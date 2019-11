Vannak, akiknek 100 milliós kiadás is lehet a kötelező felelősségbiztosítás

Meghirdették a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tarifákat, a díjak átlagosan mintegy 15 százalékkal emelkednek az előző évhez képest. Mint megtudtuk, egyes fuvarozócégek évente százmilliós nagyságrendben is költhetnek a flottájuk biztosítására, egy jármű éves biztosítása pedig akár az egymillió forintot is elérheti.

A kötelező biztosítást természetesen nem csak az autósoknak kell fizetniük, hanem például a szállítmányozó cégeknek is – igaz, a nagyságrend teljesen más. A Trans-Sped Csoport csaknem 250 gépjárművel és mintegy 185 ezer négyzetméter raktárkapacitással rendelkezik, megyénkben pedig Tatabányán, Tatán és Környén is van telephelyük.

– A kötelező biztosításokkal kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy extrém magas összegeket állapítanak meg a fuvar­eszközökre, amelyeket meglehetősen nehéz kitermelni – fogalmazott Tóth Csaba, a csoport fuvarozási igazgatója.

A szakember hozzátette: cégük évről évre jelentős összeget fordít gépjárműflottájának kötelező biztosítására. Ez éves szinten nagyjából 100 millió forintos nagyságrendet jelent a vállalatnak, egy nyerges vontató éves biztosítása például akár az egymillió forintot is elérheti. A vállalat egyébként is fontosnak tartja, hogy a kockázatokat minimalizálják.

– A cégcsoport számára kiemelten fontos az utak biztonsága. Az úgynevezett CSR, vagyis minőségirányítási program részét képezi például a holttér ismeretét előtérbe helyező kampányunk, amelyben a kamionok holtterének méretére hívjuk fel a figyelmet. Emellett úgy véljük, hogy a közlekedők számára is megnyugtató és biztonságérzetet ad, hogy ha kárt okoz, vagy kárt okoznak számára, akkor minden fél biztosítva van, és a költségeit megtérítik. A kötelező biztosítások felett egyébként minden járműre kötünk cascót is, annak érdekében, hogy az esetleges saját káros balesetek költségeit mérsékeljük – magyarázta Tóth Csaba.

Az igazgatótól azt is megtudtuk: a Magyarországon kiállított kötelező biztosítások közül a vállalat olyat biztosítást választ, amely külföldön is érvényes, a biztosítótársaságokat pedig tájékoztatják arról, hogy külföldön is tevékenykednek, így a konstrukciót ennek megfelelően dolgozzák ki számukra.