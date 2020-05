Kötelező a szájmaszk a tatabányai helyi buszjáratokon és a zárt helyeken

Már a hétvégén életbe lépett a szabály, amely szerint a buszokra csak maszkban lehet felszállni.

Már május 2-a szombattól kötelező a maszk viselése a T-Busz járatain, tájékoztat a társaság a Facebook-oldalán. A tatabányai helyi közösségi közlekedési járatokat csak így lehet használni az önkormányzat vonatkozó rendelete alapján. Mint felhívják a figyelmet, ez a felelős magatartás szükséges ahhoz, hogy megvédjék a többi utast és a busztársaság dolgozóit is a koronavírus-fertőzéstől.

Tatabányán emellett a közforgalom számára nyitva álló zárt légterű helyiségekben is kötelező a maszk viselése, tájékoztat a megyeszékhely honlapja. Az eddigi korlátozások pedig továbbra is érvényben maradnak a megyeszékhelyen, így az idősekre vonatkozó vásárlási időkorlát, illetve továbbra is tilos tartózkodni lezárt területeken.

Május 2-3-i hétvégén ismét lezárták Tatabánya leglátogatottabb részeit, úgy mint a Turul-emlékmű parkolóját, a Tata-Vértesszőlős-Tatabánya és az Oroszlány-Környe-Tatabánya kerékpárutak tatabányai szakaszát, a Május 1. Parkot, a Millenniumi Közparkot (Csónakázó-tavat), a Záray Márta Pihenőparkot, valamint az Óvárosban az árkádokkal szemben lévő teret.

Mint arról beszámoltunk, a Volánbusz helyi és helyközi járatain, így a Tatabányát is érintő távolsági járatokon is május 4-től kötelező a maszk viselése.