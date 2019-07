Megmutatták a tatai katonák, hogy a legdurvább koszovói helyzetre is felkészültek (fotók)

A hőbörgő tömeg nőttön nőtt. Üvegek repültek a rendfenntartó erők közé, miközben botok kerültek elő. Hirtelen fal épült plexipajzsokból, és megkezdődött a zavargók hátraszorítása, illetve feloszlatása. Mindez a tatai laktanyában, a Koszovóba készülő kontingens zárógyakorlatán történt.

A Magyar Honvédség KFOR kontingens 21. váltása a 25. Klapka György Lövészdandár állományára épül. Ennek a taktikai, harcászati tartalék zászlóaljnak egyik százada hajtott végre dinamikus bemutató keretében tömegkezelést és oszlatást a helyőrség „hátsó traktusában”. A zárógyakorlat rendkívül életszerűre sikeredett.

A tüntetők gyorsan és „spontán” gyülekeztek, mintha Koszóvóban lettünk volna, ahol a konfliktusok jó része etnikai és gazdasági ellentéteken alapulnak. Mivel a helyi rendőrség és az őket mentoráló Eulex sem tudtak úrrá lenni a tömegdemonstráción, jöhetett a KFOR, mint a harmadik reagáló erő.

Csütörtökön rájuk is szükség volt, mivel hamar elszabadultak az indulatok. A „forgatókönyv” szerint először csak lökdösődtek a tüntetők, aztán minden kezük ügyébe került tárggyal nekiestek a katonáknak. Majd, amikor már a meggyújtott benzines palackok is „repkedtek” és a gumilövedékek sem voltak hatásosak, megjelentek a felfegyverzett harcjárművek is, mintegy jelezve, itt már nem babra megy a játék.