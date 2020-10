Szűk körben emlékeztek Tatán az '56-os forradalomra és a helyi hősökre

Az 1956-os emlékműnél koszorúzással emlékeztek meg Tatán a forradalom és szabadságharcról és annak tatai hőseiről egyaránt.

Október 23-án a tóvárosi körforgalomnál álló 1956-os emlékműnél koszorúzással emlékeztek meg a tataiak a forradalom és szabadságharc hőseiről, számolt be közösségi oldalán a város.

A helyszínen Michl József mondott ünnepi beszédet. A városvezető hangsúlyozta, hogy Trianon 100 esztendős, ránk nehezedő emlékével éljük meg ezt az évünket. Az elmúlni képtelen fájdalmat, amit az összetartozásunk tudatos visszaépítésével próbálunk évek óta gyógyítani, kitörölni nem lehet a magyar ember életéből. Ahogyan nem lehet kitörölni, csak megpróbálni erőforrássá átalakítani az először győztes, aztán elbukó 1956-os magyar szabadságharcunkat sem.

– Ennek a 100 évnek 1956 olyan metszéspontja, melyben a szétszabdalt, meggyengített, a II. világháborúban lerombolt és kifosztott, a szovjet és magyar bolsevik szövetkezéssel tovább gyötört Magyarországunk szabadságvágya pillanatok alatt mindent elsöprő szabadságharcban tört ki. A milliókat testi-lelki megnyomorítás és szellemi prés alá vető embertelen kísérlet csúfosan levizsgázott. 12 év kommunista terrorját 12 nap alatt eltakarította a szabadságvágy – fogalmazott Michl József.

Az akkori, tatai eseményekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy Tata hőseire is emlékezve újra meg kell köszönnünk azoknak a családoknak, édesapáknak, édesanyáknak az áldozatát, akik bátrak voltak és gyermekvállalásukkal, nevelésükkel, de természetesen munkájukkal, nemzetépítő gondolkodásukkal is szembe mertek szállni, s ha kellett, tettekkel is megmutatták, hogy elegük van.

Az önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójához kapcsolódó ünnepi megemlékezés sorozata a forradalom tatai kitörésének évfordulóján október 26-án, hétfőn 15 órától folytatódik, amikor a forradalom és szabadságharc tatai szereplőinek felelősség- és áldozatvállalása előtt tisztelgő csendes megemlékezést tartanak.