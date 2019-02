Korunk szuperhősei az agrárvállalkozók, ez Gyermelyen is kiderült

A február 19. és 20. között rendezendő Precíziós Gazdálkodási és Agrárinformatikai (PREGA) Konferencia és Kiállítás hivatalos sajtótájékoztatóját február 12-én kedden, a magyar mezőgazdaság és élelmiszergyártás egyik fellegvárában, a Gyermelyi Zrt.-nél tartották. Annál a vállalatcsoportnál, ahol a „szántóföldtől az asztalig” végig ellenőrzött folyamatok eredményeként, a legkorszerűbb berendezések, illetve technológia alkalmazása mellett, a kellő informatikai háttérnek és a digitalizációnak köszönhetően élelmiszer-biztonsági szempontból magas minőségű termékeket állítanak elő.

Az eseményen Györffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke egyebek mellett arról szólt, hogy az ágazatban, mint az élet egyéb területén, exponenciális informatikai fejlődés zajlik. A mezőgazdaság, a csökkenő földterületek melletti kihívásokra minőségi és biztonságos produktumokkal válaszolhat. Ehhez nyújt támaszt a digitalizáció, a precíziós gazdálkodás, amelyre kiváló példa Gyermely.

Az olimpiai bajnokból nagykövet lett

Az International Swimming Hall of Fame, azaz a vizes sportágak halhatatlanjait tömörítő nemzetközi szervezet Team Hungary néven választotta tagjai közé a sydney-i, az athéni és a pekingi olimpián is aranyérmes vízilabdázókat. Köztük Szécsi Zoltánt. Az egykori kiváló kapus kedden, a PREGA nagyköveteként vett részt a hamarosan kezdődő kétnapos rendezvény „bemutatóján”. A sportember rövid elemzésében fogyasztói oldalról közelítette meg a precíziós gazdálkodás lényegét. Beszélt arról, hogy mi van és mi nincs és ne is legyen az élelmiszerekben, hogy az egészséges maradjon. Kiemelte, mennyire megnyugtató az, hogy Gyermelyen a vetőmagtól a végtermékig a termelés, az élelmiszer-előállítás minden fázisát nyomon tudják követni.