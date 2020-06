Korszerű vezetékekre cseréli a régit a Promtávhő Esztergomban

Esztergomban a Promtávhő Kft. megbízásából rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a sétánynál. A hőközponthoz vezető föld alatti vezetékeket cserélik ki korszerűbbekre.

Több, mint egy hete már, hogy jelentős mennyiségű szerelvényanyagokat deponáltak a Kis-Duna sétánynál, melyre a rendszeresen arra járó esztergomiak felkapták a fejüket. A város legnépszerűbb korzója ugyanakkor nem lesz munkálatok helyszíne, csupán a tárolást oldják meg itt a százéves platánoknál. A Promtávhő Kft. megbízásából rekonstrukciós munkálatok kezdődtek a sétányhoz közeli Aradi vértanúk terénél és annak szomszédságában, a Bástya áruház mögötti parkoló mellett.

Az itt működő hőközponthoz vezető föld alatti vezetékeket cserélik ki korszerűbbekre. A feladatot végző cég olyan speciális, modern elemekre épít be a régiek helyett, melyek sokkal tartósabbak, és az esetleges meghibásodás esetén is könnyebb a javítás. Érdekesség, hogy a régi csővezetékeket uszkve harminc éve fektették le. A mélyépítés idején az amúgy népszerű parkolóhelyeknél is forgalomkorlátozásokkal kell számítani.