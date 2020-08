Korongozás és üvegfestés is volt a tatai vár udvarán

Apró kezek formázták az agyagedényeket, készítették a díszeket, faragták a fát, vagy gravírozták az üvegpoharakat vasárnap a tatai vár udvarán. A Mesterségek Napján bárki kipróbálhatta kézügyességét a Tata és Térsége Kézműves Egyesülete jóvoltából.

Ahogy kipakoltak a mesteremberek, a gyerekek azonnal meg is rohamozták az asztalokat. A Mesterségek Napján a fazekas korongozásnak most is hatalmas sikere volt, egész nap szinte megállás nélkül hajtották a korongot és formázták az edényeket. A korhű ruhába öltözött mesteremberek örömmel mutatták meg a szakmájuk fortélyait.

– Mindig vizezd be az agyagot és a kezedet, hogy könnyebben formálható legyen. A hüvelykujjaiddal nyúlj bele és lassan húzd szét, ez lesz az edény belseje – segítettek a kézműves mesterek az apró szorgos kezeknek. Az elkészült műveket kitették száradni a napra, sőt, aki kérte annak később a műhelyben ki is égetik az edényét. A következő asztalnál is folyt már a lázas munka: dekupázs, vagyis szalvétatechnikával hűtőmágnesek készültek: a kis fa lapokat különböző ragasztók és festékek segítségével szalvétamintával díszítettek.

A gyors száradás után a gyerekek már büszkén mutathatták is művüket a szüleiknek. De a fafaragást is kipróbálhatták az érdeklődők, sőt a magabiztosabbak akár üvegpoharat is gravírozhattak. Egy másik standnál pedig gyönyörű üveglapokra lehetett színes képeket festeni. A Tata és Térsége Kézműves Egyesülete a Barokk Fesztiválhoz csatlakozva hirdette meg a Mesterségek Napját.

A nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően próbálhatták ki az érdeklődők a különböző szakmákat. Az egyesület vezetője, Molnárné-Tamás Anetta elmondta, hogy az elmúlt hónapokban több olyan helyi rendezvény is elmaradt, ahol találkozhattak volna a mester­emberek portékáival az érdeklődők. Ezt szerették volna kicsit most bepótolni.

– Az egyesületnek 27 tagja van, közülük most 6-an mutatták be mesterségüket. Mint általában most is a gyerekek voltak a leglelkesebbek. Reméljük lesznek közöttük olyanok, akiknek annyira megtetszett valamelyik szakma, hogy később akár szakkörökhöz is csatlakozzon – mondta az egyesület vezetője.