A kormány szerdán veszélyhelyzetet jelentett be a koronavírus terjedését megelőzendő. Az elmúlt napokban már majd’ minden minden települési önkormányzat úgy döntött, hogy nem rendezi meg március 15-i programokat. Úgy tudjuk, hogy Oroszlányban jelen állás szerint megtartják a 48-as ligetbe szervezett megemlékezést, de végső döntés még nincs. Ugyanakkor a szerda esti Paks elleni OSE Lions kosárlabda mérkőzésre már a szurkolók, de még a sajtó munkatársai sem mehettek be, hiszen zárt kapuk mögött játszottak a csapatok.

A Grundfos Tatabánya KC Facebook-oldalán arról számolt be, hogy az EHF Kupa csoportkörének utolsó 2 mérkőzése biztosan zárt kapus lesz, ezért fájó szívvel ugyan, de mindenkit arra kérnek, hogy ne szervezzen utazást a Logrono elleni meccsünkre.

Esztergomban Hernádi Ádám a Facebookon jelentette be, hogy a helyi Fidesz-KDNP frakció minden képviselője felajánlja 2 millió forintos éves külön keretét a koronavírus elleni védekezésre. A polgármester ezt kérte az ellenzéki képviselőktől is. Megtudtuk: az Edutus Egyetem tatabányai tagozatán és az esztergomi főiskolán csütörtöktől csak távoktatás történhet.

A mozikba száz főnél többen nem ülhetnek be egy filmre, a nagyobb színházi előadások elmaradnak. A tatabányai Jászai Mari Színházban egyelőre valamennyi nagyszínpadi produkció elmarad. Első ütemben a 2020. március 31-ig a műsorban szereplő nagyszínpadi előadásokra váltott jegyeket a jegypénztárban visszaválthatják a nézők, illetve későbbi időpontra cserélhetik. Az online vásárolt jegyek visszaváltásáról az Interticket gondoskodik, a külső jegyértékesítő irodáikban vásárolt jegyeket a vásárlás helyszínén válthatják vissza. A nagyszínpadon kívüli további előadásokkal és egyéb programokkal kapcsolatban a következő napokban folyamatosan tájékoztatják a nézőiket,

Elmarad MostFeszt és a tatabányai Tavaszi Fesztivál minden programja. A T-BUSZ járatait éjszakánként fertőtlenítik és felfüggesztik az első ajtós felszállás szabályát. Az autóbuszvezetők a kézfertőtlenítő mellé arcmaszkot is kapnak, viszont tőlük jegyet nem lehet venni. Az idősek napközi otthonába járók részére felajánlják az étkezés otthoni biztosítását.

Halasztások

Ahogy arról már beszámoltunk, a tatabányai Sárberki iskolában későbbre halasztották március 11-re tervezett informatika versenyt, ahogy elmarad az Óvárosi Általános Iskolában március 18-ra meghirdetett környezetvédelmi verseny is. Szintén lemondták a március 13-ra, péntekre tervezett Szenior Akadémia előadást Esztergomban. Tatán elmarad a hétvégi csokifesztivál és a március 14-re meghirdetett XXII. Tatai Tavaszi IVV Túra is. Esztergomban a József Attila Iskolában is elmarad a március 12-re tervezett nyílt nap, ahogy minden nagyobb létszámú iskolai program is. A szintén királyvárosi Mindszenty-iskolában az Oktatási Minisztérium javaslata alapján az iskolai március 15-i megemlékezést az iskolarádión keresztül tartják meg diákjaik részére március 13-án. A felső tagozatosok számára a Lázár Ervin Program keretében szervezett színházlátogatások is elmaradnak. A helyi művelődési házban határozatlan időre elhalasztották a színházi előadásokat, koncerteket.