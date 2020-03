Koronavírus: újabb óvodabezárások, magányos megemlékezések – friss infók

Március 15-e ezúttal nem a közös megemlékezésekről, hanem a csendes főhajtásokról és az önkormányzati bejelentésekről szól. Friss infók a koronavírus elleni védekezésről.

Frissülő cikkünkben beszámolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzet milyen hatással van Komárom-Esztergom megyére. Minden vasárnapi infó, bejelentés egy helyen!

9:10 Így vigyáz mindenkire az Erőmű

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Tatabányai Erőműnél komolyan veszik a járvány elleni védekezést, hiszen például testhőt is mérnek minden belépőnél. Ottjártunkkor azt tapasztaltuk, hogy a pora épületébe például be se lehet lépni, onnan, szájmaszkban mérik az érintés nélküli eszközzel az emberek testhőmérsékletét.

9:00 Bencsik János Tatán is emlékezett

A térség önkormányzati képviselője szombaton tatabányai főhajtásáról, vasárnap reggel a hétfőiről osztott meg képet. A fotókat elnézve, mások is így döntöttek előtte, hiszen a várudvaron több koszorú is van az emlékmű előtt.

8:50 Hernádi borítóképével is tiszteleg

A Fidesz-KDNP-s esztergomi polgármester Facebookos borítóképével emlékezett a forradalom és szabadságharc hőseire

8:45 Nem együtt, de közösen

Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármester a Facebookon osztotta meg március 15-i ünnepi gondolatait. A város nevében is koszorút helyeztek el a Bánhidai Szoborparkban az 1848-49-es szabadságharc emlékművénél. Kérte, hogy aki teheti, látogasson el ide a nap folyamán bármikor – gyermeke kezét fogva, párjába karolva, csendben fejet hajtva egymaga.

08:25 Naszályon csak a védekezésben részt vevő szülők gyerekeinek lesz nyitva az ovi

Az óvoda és a bölcsőde március 16-tól hétfőtől rendkívüli szünetet tart. Az intézmény kiscsoportos felügyeletet biztosít azoknak a gyerekeknek, akiknek szülei a rendvédelem, a honvédelem az egészségügy vagy a szociális szolgáltatások területén dolgoznak, illetve munkájukkal segítik a járvány terjedésének megelőzését. Az Óvoda minden szülővel felveszi a kapcsolatot!

Hétfőtől az óvodai és iskolai étkeztetés rendje megváltozik. Aki otthon nem tudja megoldani az étkeztetést, az hétfő (március 16.) reggel 8 óráig adhatja le a gyermek étkeztetési igényét a [email protected] e-mail címen vagy a 0630 557 36 44-es telefonszámon. Az ételt az étteremben viszont nem lehet elfogyasztani, ezért kérjik, hogy névvel ellátott ételhordót vigyenek magukkal a szülők. A szociális étkeztetés továbbra is zavartalanul működik a településen, és a Védőnői Szolgálat tanácsadásra előre egyeztetett időpontban fogadja a kismamákat, anyukákat és gyermeküket. Telefonszám: 0630 332 39 63.

A háziorvosi rendelés változatlan időpontokban zavartalanul működik, de külön kérik, hogy aki lázas és köhög, ne menjen a rendelőbe, személyesen ne jelenjen meg, hanem telefonáljon és telefonon megkapja az útmutatást a 34/350-621-es számon. A fogorvosi szolgálat kizárólag sürgős eseteket lát el rendelési időben. Fontos, hogy a rendelő felkeresése előtt, telefonon kell időpontot kérni a 34/821-701-es számon.

Tisztelt Naszályiak! Polgármesteri tájékoztató a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében hozott… Közzétette: Naszály Község – 2020. március 14., szombat

08:20 Elvihetik a szülők a gyerekek holmiját a szárligeti oviból

Mezei Ferenc polgármester tájékoztatása szerint a Hétszínvirág Óvoda március 16-tól bezár.

– A fenti döntésemmel kapcsolatban megértésüket és türelmüket kérem, jelen helyzetben a megelőzésnél és a biztonságnál semmi sem fontosabb, ezért minden döntésemet ennek fényében hozom meg. Lehetőséget biztosítunk a szülők számára, hogy amennyiben gyermeke felszerelési tárgyait az óvodából el szeretné vinni, úgy azt hétfőn 7 és 12 óra között megteheti – tette hozzá.

Kiemelte: az Önkormányzat és a település oktatási intézményei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy azoknak a szülőknek, akik nem tudják gyermekük felügyeletét megoldani, kiscsoportos gyermekfelügyeletet biztosítsanak. Azonban ennek megszervezése időt vesz igénybe, melyhez szíves türelmüket kéri a szárligetieknek. Az intézményi gyermekétkeztetéssel kapcsolatban minden szülő kézhez kap egy kérdőívet, melyen nyilatkoznia kell arról, hogy igényel-e gyermekének étkeztetést. Amennyiben igen, úgy az önkormányzat az étel kiszállítását a szünidei gyermekétkeztetésnél tapasztalt módon és formában, házhozszállítással tudja biztosítani.

– Az idős, beteg, egyedül élő emberek ellátását is biztosítani kívánjuk annak érdekében, hogy ne kelljen elhagyni otthonaikat. Állandó gyógyszereik felíratásában és beszerzésében, valamint élelmiszer-szükségleteik bevásárlásában is segítséget tudunk nyújtani – részletezte.

08:10 Ácson segítségre buzdít a református lelkész

Gerecsei Zoltán ácsi református lelkész videóban tájékoztatta a híveket arról, hogy meghatározatlan ideg nem lesznek bibliaórák, istentiszteletek, gyülekezeti alkalmak elmaradnak. Hozzátette: nem a hitéletet függesztik fel, csak annak közösségi gyakorlását. Imádkozásra buzdította a híveket, és segítségre buzdítatta őket.

08:00 A Güntner felméri a szülői igényeket

A tatai cég, annak kapcsán, hogy a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében a kormány március 16. hatállyal az iskolabezárás mellett döntött, azt közölte: tudják, hogy ez komoly kihívás a családok, a munkavállalók és a munkáltatók számára egyaránt. Mint felelős munkáltatónak, feladatuk a munkahely működését is biztosítani, ezért kérik a dolgozók együttműködését, hogy a nehézségeket közösen meg tudják oldani: ezért azt kérték a munkavállalóiktól, hogy akár már a hétvége folyamán a közvetlen vezetőtök, illetve a csarnokvezetők felé jelezzék, amennyiben a gyermekfelügyeletet nem tudják megoldani. Hozzátették: a felmerülő kérdésekre igyekszünk hatékony és gyors megoldást találni!

A cégcsoport országai közül nálunk egyébként már hetekkel ezelőtt megkezdték a megelőző intézkedéseket a COVID19 kapcsán. Mint írták, eleinte túlzásnak tűntek a bevezetett rendelkezések, amik kicsit átalakították a megszokott munkanapot, viszont munkatársaink együttműködésének és rugalmasságának köszönhetően nincsen sem a Güntner-Tata dolgozói, sem a Güntner Csoport munkavállalói között koronavírusos beteg. Örülünk, hogy ilyen felelősségteljes és együttműködő kollégákkal dolgozunk együtt!

07:25 Csolnokon nyitva lesz az ovi hétfőn, de…

Az önkormányzat a csolnoki lakcímmel rendelkező tanulók étkezését viszont biztosítja, és március 15-én, vasárnap 20 óráig a szülőknek az iskola felé jelezniük kell, hogy kérik-e az ebédet , amennyiben igen, úgy az ételt eldobható műanyag edényekben szállítják majd ki. Kolonics Péterné polgármester tájékoztatása szerint az Óvoda és a Családi Bölcsőde hétfőn nyitva lesz. Az intézményvezetővel, az óvodapedagógusokkal együtt viszont arra kérik a szülőket, hogy ha meg tudják oldani a gyerekek felügyeletét, akkor inkább maradjanak otthon a legkisebbek is.

Tisztelt csolnoki Lakosok!Bizonyára sokan értesültek már arról, hogy Magyarország Kormánya – a koronavírus fertőzés… Közzétette: Csolnok Község hivatalos oldala. – 2020. március 14., szombat

07:15 Héregen kedd zár be az ovi

Nieszner József polgármester tájékoztatása szerint a héregi óvoda március 17., keddtől visszavonásig zárva tart. A gyermekek intézményi étkeztetését hétfőn szükség esetén biztosítják, a további időszak étkeztetési igényeit hétfőn az intézményvezetők felmérik. A szociális étkeztetés az eddigi megszokott módon, kiszállítással oldják meg a településen. A könyvtár zárva lesz, és kérik a helyieket, hogy a polgármesteri hivatalt lehetőség szerint személyesen ne keressék fel, ha valamilyen ügyet szeretnének intézni, hanem telefonon: (34 372-665).

TISZTELT HÉREGI LAKOSOK !Mint arról már bizonyára mindenki értesült, hogy a Kormány március 11-én Magyarország egész… Közzétette: Héreg – 2020. március 14., szombat

07:00 Bajnán korlátozottan működik majd az ovi

Bajnán Pallagi Ferenc polgármester vezetésével megalakult a Helyi Operatív Bizottság március 14-én. Bejelentették, hogy március 15-től minden rendezvény elmarad, a vészhelyzet visszavonásáig. A konyha továbbra is üzemel, ebédkiszállítás lesz, az általános iskolásoknak pedig igény esetén továbbra is biztosítják az ebédet. Viszont kérik, hogy csak annak a gyereknek kérjék az ebédet, akinek étkeztetése máshogy nem megoldható. A napközi otthonos óvoda korlátozottan fog működni, csak azokat a gyerekeket vigyék be a szülők, akiknek felügyeletét máshogy nem tudják biztosítani. Kérték az időseket, hogy kerüljék a közösségeket, és inkább maradjanak otthon.

Hozzátették: amennyiben valaki segítségre szorul, hívja a 33/506-110, a 33/506-111 telefonszámokat, vagy Pallagi Tibor polgármestert a 30/6213140, vagy Elődné Lukács Erzsébet jegyzőt a 30/6213139 -es telefonszámon.

06:45 Hétfőn jön a részletes tájékoztatás a tarjni suliból

A tantermen kívüli digitális munkarendről hétfőn küldenek értesítést a szülőknek a Tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskola stratégiai munkaértekezlete után.

06:30 A Tatai Városgazda is online tartana kapcsolatot

A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. vezetősége és munkatársai telefonon a 34/708 102-es számon, vagy e-mail-ben, az [email protected] címen várják bejelentéseket, észrevételeket a városüzemeltetési kérdésekkel kapcsolatban. Emellett továbbra is elérhető a Városgazda a Facebookon. Acsai Zoltán ügyvezető bejelentette: az ingatlannal kapcsolatos ügyekben a személyes ügyfélfogadás szünetel, az ügyfélfogadás csak azokban az ügyekben megengedett, amelyekben jogszabály írja elő a személyes megjelenés szükségességét. Emellett kérik, hogy csak halaszthatatlan, azonnali ügyintézést igénylő ügyekben keressék fel a Kft. telephelyét. Ingatlanügyekben a következő elérhetőségeken kereshetik őket: 30/691 0032, 30/603 7674.

06:00 #vigyázzunkegymásra, kéri Völner Pál

Az esztergomi térség országgyűlési képviselője is megváltoztatta a profilképét

Főbb híreink a koronavírussal kapcsolatban

Március 14.

Március 13.

Március 12.

Március 11.

A koronavírussal kapcsolatos összes információt dossziénkban megtalálja!