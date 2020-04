Koronavírus tesztlabort állítanak fel a tatai, tatabányai mintavételekhez

Üzembe állítanak egy Covid19 vírus tesztelésére alkalmas laboratóriumot, amelynek működését segítendő adományokat is gyűjtenek.

A Becton Dickinson Hungary Kft. révén, és a Hilltop tulajdonosai által indított kezdeményezés keretében üzembe állítanak egy koronavírus-tesztelésre alkalmas laboratóriumot, amelynek költsége nagyjából 10 millió forint, a tesztek nagyjából 8000 forintba kerülnek. A mintavétel a tatai és a tatabányai kórházban történik majd, a mintákat a kórház szállítja Környére, és a Becton Dickinson Hungary Kft. ingyenesen biztosítja a helyiség használatát valamint az üzemeltetési tevékenységet – írja a tata.hu.

A beszerzésre kerülő PCR egy laboratóriumi vizsgálókészülék, amely alkalmas a fertőző betegségek – köztük az új koronavírus – diagnosztizálására. Jelenleg nyolc ilyen laboratórium (vizsgálóközpont) működik az országban. Ezzel az új laborral le lehetne rövidíteni a diagnosztizálás idejét, így az eredmények gyorsabban jutnának el a kórházi kezelést végző orvosokhoz. A beszerzésre kerülő eszközzel beindulhat a nagyobb számú tesztelés. Ennek érdekében gyűjtést is indítottak.

A Hilltop Neszmély Zrt. tulajdonosai azzal a kéréssel fordulnak a környékbeli vállalkozókhoz, hogy vegyenek részt ebben fontos akcióban. Bencsik János országgyűlési képviselő is csatlakozott a kezdeményezéshez, amelyről közösségi oldalán is beszámolt. A politikus családjával félmillió forint átutalásával járult hozzá a készülék beszerzéséhez. Mint posztjában írja, most összefogással egyaránt segíthetjük a betegeket és a gyógyításukban közreműködő egészségügyi dolgozókat.

A képviselő az összefogás egyik kezdeményezőjével, a Hilltop Zrt. főborászával Kamocsay Ákossal több gazdasági társaságot keresett fel. Közülük a Güntner és az AGC már jelentős támogatásról döntött valamint további cégek is fontolóra vették a gépbeszerzés megsegítését.

Közzétette: Bencsik János – A Tatai medencéért – 2020. április 1., szerda

A tatai önkormányzat is örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez. Az önkormányzat lehetőséget biztosít, hogy a Takarékbank Zrt.-nél vezetett, Tata Város Önkormányzata 50440016-10016147 számú számlájára fizethetik be a lehető leggyorsabban az adományokat a támogatók. A megjegyzés részbe a „Szent Borbála Kórház tesztgép” szöveget kell beírni. Az önkormányzat maga is hozzájárul a kezdeményezés költségéhez, majd erről a számláról küldi tovább az összeget a Szent Borbála Kórháznak.

A támogatások révén a készülékkel sokkal több tesztet tudnak elvégezni, amely nagyban hozzájárul a tatabányai és tatai kórházakban a koronavírus diagnosztizálásához. Annak érdekében, hogy ez minél nagyobb számban megtörténhessen továbbra is várják a támogatókat.