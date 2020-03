Komárom-Esztergom megyében a koronavírus elleni védekezés jegyében számos intézkedést hoznak. Minden fontos infó egy helyen.

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Komárom-Esztergom megyére. Minden szerdai infó, bejelentés egy helyen!

10:30 A Suzuki leállítja esztergomi gyárát a vírus miatt

A koronavírus-járvány terjedésének növekvő kockázata miatt a Magyar Suzuki Zrt. vezetése március 23-tól április 3-ig az esztergomi gyártás leállítása mellett döntött. Bonnár-Csonka Zsuzsanna, vállalati kommunikációs vezető kiemelte: a munkatársak egészsége és biztonsága védelmében hozták meg a döntést, és valamennyiüknek köszönik a kialakult helyzet rugalmas és együttműködő kezelését.

10:25 A Síkvölgyi temető iroda rendkivüli ügyfélfogadási és nyitvatartási rendben működik

A T-Szol Zrt. hivatalos közleményben tájékoztatta ügyfeleit, hogy hogy a koronavírus magyarországi megjelenése és terjedése miatt, valamint a magyar kormány által hozott intézkedésekkel összhangban a Síkvölgyi temetkezéssel foglalkozó ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje és nyitvatartása március 17-től jelentősen megváltozott. Az intézkedés visszavonásáig ezentúl személyes ügyfélfogadásra csak előzetes időpont egyeztetés után van lehetőség, az irodában tartózkodók létszámát korlátozzák, valamint bizonyos ügyeket kizárólagosan telefonon lehet intézni. Ennek értelmében szombaton és vasárnap zárva tart. Hétfőtől-Péntekig reggel 7 órától délután 3 óráig lehet az ügyeket intézni.

Egymás megóvásának érdekében kérik, hogy tartsák be az alábbi intézkedéseket:

Személyes ügyintézésre kizárólag telefonos időpontfoglalást követően van

lehetőség. Előzetes időpont egyeztetés nélkül nem tudjuk fogadni ügyfeleinket. Időpontfoglalás (nyitvatartási időben): 34/302-295 és 34/309-166

lehetőség. Előzetes időpont egyeztetés nélkül nem tudjuk fogadni ügyfeleinket. Időpontfoglalás (nyitvatartási időben): 34/302-295 és 34/309-166 Temetkezési szertartás ügyintézésével kapcsolatban egyszerre kizárólag 1 főt áll módunkban fogadni

Sírhelymegváltással és sírhely-meghosszabbítással kapcsolatos ügyeiket kizárólag telefonon intézzék

A személyes ügyintézés helyett kérik, hogy az alábbi ügyintézési formák közül válasszanak:

Telefon: 34/302-295 és 34/309-166 (nyitvatartási időben)

E-mail: [email protected]

Posta: 2800 Tatabánya, Győri út 23.

10:20 Rövidebb nyitvatartás a NAV ügyfélszolgálatain

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közösségi oldalán jelentette be, hogy szerdától a fővárosi és a megyei központi ügyfélszolgálatai heti 25 órában várják az ügyfeleket. Ennek tekintetében a következők szerint alakul a nyitvatartás:

Hétfő 08.30 – 16.00

Kedd 08.30 – 12.00

Szerda 08.30 – 16.00

Csütörtök 08.30 – 12.00

Péntek 08.30 – 11.30

Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hivatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást. A NAV általános tájékozatórendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon hívható.

10:15 Októberben pótolhatják a Tour de Hongri körversenyt

A Giro d’Italia nemzetközi kerékpáros verseny után a jelenlegi járványügyi helyzetben a legnagyobb magyar versenyt, a Tour de Hongrit is lefújták a szervezők, így az esztergomi záróetapú verseny eredeti időpontjában nem kerül megrendezésre. Erről a Tour szervezői hivatalos közleményben adtak tájékoztatást.

Mint írják, megvizsgálva a lehetőségeinket és feladatainkat, arra a következtetésre jutottunk, hogy 2020. május közepén nem lehetséges megszervezni a Magyar Körversenyt. Ebben megerősítettek partnereink is. Többek között a Rendőrség figyelmét és energiáit jelenleg olyan súlyú feladatok kötik le, amelyek mellett nem kérhetjük és nem várhatjuk el, hogy egy kerékpárverseny előkészítésével foglalkozzanak – bármennyire is fontos az nekünk és a szurkolóknak.

Közleményükben az is olvasható, hogy a vírus terjedésének és lefolyásának ma ismert nemzetközi példáit alapul véve, ideális esetben is legkorábban két hónap múlva kezdhetnek neki az utazással, személyes találkozásokkal együtt járó munkavégzéshez, de készülniük kell még ennél is rosszabb forgatókönyvekre. Ezért a 2020. évi Tour de Hongrie megszervezéséhez a lehető legtávolabbi, legbiztosabbnak tűnő, októberi dátumokat célozták meg a szervezők.

08:30 Véradásos tévhiteket, álhíreket cáfol az OVSZ

Az Országos Vérellátó Szolgálat felhívja a lakosság figyelmét, hogy a közösségi oldalakon elterjedt információkkal ellentétben, a véradások alkalmával nem történik koronavírus-szűrés. Mint kiemelték közleményükben, a koronavírus – ahogy az élet minden más területére – természetesen veszélyt jelent a vérellátásra is. A veszély azonban nem abban áll, hogy a koronavírus a vérátömlesztések során megfertőzheti a betegeket. A koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség, a fertőzés tehát vérátömlesztéssel nem adható tovább.

A koronavírus-fertőzés kapcsán bevezetett korlátozásokra – amelyek folyamatosan frissülnek a véradásról szóló tájékoztató oldalon – azért van szükség, hogy megóvjuk a véradásokon részt vevő véradók és a dolgozók egészségét. A koronavírus legnagyobb veszélye ugyanis az, hogy betegség miatt meghiúsul a betegellátáshoz szükséges vérek levétele.

A véradásokon tehát nem történik koronavírus szűrés, kérjük, hogy ezzel a szándékkal senki ne jelentkezzen véradásra.

Hangsúlyozták: a járvány ideje alatt is szükség van a vérkészítményekre, elsődlegesen a sürgősségi ellátáshoz (különösen gyermekgyógyászat, szülészet, szívsebészet, onkológia, hematológia, transzplantáció területén). A véradás azon tevékenységek közé tartozik, amely nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem, ezért továbbra is számítanak az egészséges lakosság segítségére.

A véradások helyszínéről és időpontjáról a veradas.hu-n is lehet tájékozódni. Komárom-Esztergom megyében jelen állás szerint itt lesznek véradások a héten:

08:00 15:00 Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. 08:00 15:00 Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. 10:00 18:00 Dorog Máltai Szeretetszolgálat 2510. Dorog, Hantken Miksa u. 6-10. 08:00 15:00 Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. 15:00 18:00 Naszály Művelődési ház 2899. Naszály, Rákóczi u. 117 08:00 12:00 Tatabányai Területi Vérellátó Intézeti 2800. Tatabánya, Semmelweis út 2. 09:30 13:30 Tata Eötvös József Gimnázium 2890. Tata, Tanoda tér 6.

08:00 A nemzetközi vonatforgalom szinte teljesen leállt a szemályszállításban

Az Európában kialakult járványügyi és veszélyhelyzetre való tekintettel néhány határállomás kivételével szinte teljesen leállt a nemzetközi vasúti személyszállítás. A nemzetközi járatokat az itthoni szakaszokon pótolja a vasúttársaság, a határállomások és a belföldi végállomások között közlekednek a vonatok. A belföldi vonatforgalomban a MÁV hálózatán nincsenek menetrendi korlátozások a járványügyi helyzet miatt, a Gyermekvasúton azonban szünetel a közlekedés, adta hírül a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság.

Ausztriával a vasúti összeköttetést a MÁV hálózatán Hegyeshalomnál még fenntartják. Ausztrián át Németország és Magyarország között is üzemel a vasúti személyszállítás, a railjetek és a többi nemzetközi járat közlekedik (a Budapest–Hamburg viszonylatú Hungária EC és a Budapest–Berlin viszonylatú Metropol EuroNight kivételével), de a határellenőrzések miatt 20-40 perccel megnőhet a menetidő. Szerbia irányába, irányából a Kelebiai határállomásnál még fenntartják az összeköttetést.

A szomszédos országok közül Szlovákia március 13-a, Románia a lőkösházi és a biharkeresztesi határállomások kivételével 14-e óta, Szlovénia 16-a óta nem fogad és nem indít nemzetközi vonatokat. A horvát, ukrán határon és Románia felé is felfüggesztették a forgalmat. Romániából Magyarországra a vasúti eljutás március 18-án még Biharkeresztesen keresztül biztosított. A Magyarországról kilépő vonatok 17-én közlekedtek, a Romániából Magyarországra belépő vonatok pedig átmenetileg 18-án közlekednek utoljára.

Külföldről nem magyar állampolgárok, illetve állandó magyar lakóhellyel nem rendelkező utasok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Kiutazás esetén a szomszédos ország belépési engedélye a mérvadó.

A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a külföldi vasúttársaságok által meghozott vagy kilátásba helyezett intézkedések miatt a MÁV-START kezelési költség nélkül visszatéríti az április 11-ig érvényes nemzetközi jegyek árát célországtól függetlenül.

A sorban állás és személyes érintkezések csökkentése érdekében a vasúttársaság arra kéri utasait, hogy jegy- és bérletvásárlás esetén részesítsék előnyben a MÁV applikáció használatát és az e-vonatjegy váltását. Az e-vonatjegyet bárki részére megválthatják az utasok, a digitális példányt az utazás előtt el kell küldeni az utazó személynek az eredeti letöltött fájl formátumában, hogy kinyomtatva vagy okostelefonon, tableten megmutathassák a jegyvizsgálónak.

07:00 Tatán a piac működését is felfüggesztik

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a tatai városi piac működését március 18-tól határozatlan időre felfüggesztik, de a város honlapján nyilvánosságra hozták az árusok, termelők elérhetőségeit:

Bilszky Gyula Virág, palánta Tata Újhegy Agostyáni út 30/517-14-37

Tata Újhegy Agostyáni út 30/517-14-37 Dávid László Palánta, fűszernövények Naszály Táncsics u. 13. 70/271-74-91

Hajnal Mária Virág és palánta Kocs Jókai u. 5. 30/581-46-02

Harangozó Attila Házi savanyúság Kocs Halom u. 24. 20/961-20-78

Heitz Péter Zöldség, gyümölcs Tata Látóhegy 30/742-93-01

Hornyák Zoltán Virág és palánta Tata Határ u. vége 30/487-27-35

Juhász János Virág, palánta Kocs Kossuth u. 99. 20/323-60-53

Madarassy Katalin Virág, és palánta Tata Határ u. vége 30/823-48-36

Matus György és László Virág és palánta, tojás Tata Esze Tamás u. 4. 30/959-32-35

Natkai Attila Füstölt áru Mocsa Szőlő u. 23. 70/611-86-33

Szűcs Bálint Virág és palánta Kocs Dózsa u. 37. 70/615-78-14

06:30 Online logopédia indult

A komáromi logonline csoportot a Komárom-Esztergom Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Komáromi Tagintézményének logopédusai hozták létre abból a célból, hogy amíg a személyes találkozás korlátozott számunkra, online tudjuk segíteni a gyermekek logopédiai fejlődését.

06:00 Számítógépeket, tableteket toboroz a tatai Vaszary János Általános Iskola

Kedves Szülők! Kéréssel fordulok Önökhöz. Akinek van otthon vagy munkahelyén olyan működő laptop, tablet, asztali… Közzétette: Vaszary János Általános Iskola – 2020. március 17., kedd

