Koronavírus: osztályokat zártak le a tatabányai kórházban

A Szent Borbála Kórház két osztályán felbukkanó fertőződés 27 kórházi munkatársat érintett. Az eddigi tesztek mindenkinél negatív eredményt mutattak.

A Szent Borbála Kórházban a sorozatos megbetegedések miatt a nefrológiai és a gasztroenterológiai osztályból úgynevezett mátrix osztályt hoztak létre. Ez a két osztály nem az intézmény koronás épületében van egyébként. Ahogy Balogh Mártától, a kórház sajtóreferensétől megtudtuk, a nefrológiai, vagyis vese, valamint a gasztroenterológiai osztályon felbukkant koronavírus-fertőzés miatt gyorstesztelték az összes ott kezelt beteget és a dolgozókat.

Huszonhét kórházi munkatárs érintett, eddig mindenkinek negatív lett a tesztje, egy esetben bizonytalan az eredmény. Az érintett személyzet természetesen nem vesz részt a gyógyításban az ilyenkor szükséges időtartamig. A nefrológiai osztályt jelenleg fertőtlenítik, az le van zárva. Vannak olyan betegek, akik átkerültek a covidos részlegre, míg a tünetmenteseket megfigyelik.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk az elmúlt napokban hatalmas munka zajlott a tatabányai Szent Borbála Kórházban, ugyanis a 49 férőhelyes C épület felszabadítása után az elmúlt napokban újabb óriási munka zajlott, miközben komoly biztonsági szabályokat is életbe léptettek. A plusz kapacitásfelszabadítás tizenkét osztályt érintett: a H épületet is kiürítették.

Hétvége óta szinte megduplázódott, azaz 25-ről 48-ra nőtt megyénkben az igazolt fertőzöttek száma. Így Pest és Fejér után már ez a harmadik legfertőzöttebb megye a lakosok számának arányában. A területi adatok elemzéséből az derül ki, hogy a legfertőzöttebb Budapest, valamint Pest megye, Fejér és Komárom-Esztergom. Ez az a térség az országban, ahol a járvány a leginkább elterjedt eddig, hiszen ebben a régióban igazolták a hazai fertőzöttek több mint háromnegyedét, miközben a lakosoknak csak mintegy 40 százaléka él ezen a területen