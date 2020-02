Koronavírus Olaszországban: megnyugtató hírt kaptunk a tatabányai IBUSZ-irodától

Az észak-olaszországi koronavírus-fertőzések kapcsán az IBUSZ tatabányai utazási irodájában megtudtuk: egy utasuk sincs kint Velencében.

Észak-Olaszországban is felütötte a fejét a koronavírus, és már több tartományt is lezártak, illetve a velencei karnevált is idő előtt leállították. Tomasik-Vizslóczki Gabriella, az IBUSZ tatabányai irodavezetője a Kemma.hu érdeklődésére elmondta, hogy nekik Tatabányáról március közepén megy legközelebb csoportjuk Olaszországba, most viszont egy utasuk sincs kint Velencében vagy a környékén. Hozzátette: folyamatosan figyelik a külügyminisztérium tájékoztatásait, javaslatait, és ennek megfelelően járnak el.

– Sokakat meglepett az észak-olaszországi helyzet. Az pedig, hogy a velencei karnevált idő előtt befejezték, még soha nem fordult elő – részletezte az irodavezető, akitől azt is megtudtuk, hogy az utazási kedv a vírus miatt nem csökkent. Kínába a környékünkről egyébként sem utaznak tömegesen az emberek, de például Thaiföld ugyanolyan népszerű úticél, mint korábban.

– Többen érdeklődnek természetesen, a kérdéseikre a friss információk és tájékoztatók alapján válaszolunk. A hangsúly a megelőzésen van. Például nem célszerű nagy tömegbe, zárt helyre menni, de érdemes például szájmaszkot felvenni például a reptereken – sorolta Tomasik-Vizslóczki Gabriella, aki arra is kitért, hogy a síszezonban Ausztria és Szlovákia a legnépszerűbb az iroda utasai körében, és innen szerencsére még nem jelentettek koronavírusos megbetegedéseket.

Információink szerint a buszos cégek, amelyek szoktak vállalni külföldi utazásokat, egyelőre ugyanúgy a hivatalos, állami szervek, valamint a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete közleményeiből, anyagaiból tájékozódnak, de őket is meglepte az olaszországi helyzet. Úgy tudni, hogy a koronavírus inkább azok a buszosokat érinti rosszabbul, akik kínai turistákat fuvaroztak hazánkban, hiszen lényegében eltűntek a kínai turisták.

A reptereken is mérnek

Az olasz fegyveres erők katonái ellenőrzik a vasárnaptól kéthetes vesztegzár alá helyezett észak-olaszországi önkormányzatokból kivezető utakat, az érintett térségben leállították a vasúti és a helyi tömegközlekedést, valamint kaszárnyákat készítettek elő, ahol a fertőzés esetleges terjedésével további embereket tudnak karanténba helyezni, és ahol már több mint 200 koronavírussal fertőzött embert találtak. A járvány terjedése miatt megszakították a velencei karnevált is.

Japánban megfertőződött egy magyar

Koronavírussal fertőződött meg egy magyar Japánban – jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára hétfőn Budapesten.

Menczer Tamás közölte: a japán hatóságok tájékoztatása szerint pozitív lett a Japán mellett karanténba helyezett Diamond Princess hajón dolgozó egyik magyar állampolgár koronavírustesztje.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ arról tájékoztatott, hogy tizenegy magyar középiskolás diák, valamint kísérőjük és az autóbusz két vezetője került a Szent László Kórházba kéthetes elkülönítésre, miután vasárnap este hazatérnek Észak-Olaszországból. A magyar iskolások szálláshelye mindössze 13 kilométerre volt a lezárt területtől.

A koronavírus okozta megbetegedések tömeges felbukkanása kapcsán Budapest Airport jelezte: felkészültek az észak-olaszországi járatok szűrésére is. Az országos tisztifőorvos hétfői közlése szerint mérik az új koronavírus olaszországi terjedése miatt az onnan közvetlenül érkező utasok testhőmérsékletét a budapesti és a debreceni repülőtéren.

A fertőzés már emberéleteket is követelt Olaszországban. A betegek szinte kivétel nélkül olaszok: az első két fertőzött Olaszországban kínai turista volt, az a turista házaspár, akiket egy római szállodából még február elején szállítottak kórházba, azóta is kezelik őket, állapotuk javult. Az eddig ellenőrzött többi kínai nem bizonyult fertőzöttnek.

Emberéletet is követelt

Az olasz egészségügyi hatóságoknak nem sikerült azonosítaniuk, hogy ki hurcolta be a kórokozót. Olasz virológusok szerint a lombardiai gócpont a karantén alá helyezett területen Codogno kórházából indulhatott el, ahol az első betegen nem ellenőrizték a koronavírus fertőzést. Ez magyarázná, miért magas a lombardiai betegek között az orvosok és egészségügyi dolgozók aránya.

Elsőként egy 78 éves férfi halt meg a szintén vesztegzár alatt levő venetói Vo’ Euganeo kisvárosban. A fertőzés kiindulópontját a helyi presszóba teszik, de nem sikerült azonosítani a legelső beteget, aki a vírust továbbterjesztette. Lombardiában hárman haltak meg, utolsóként egy 84 éves férfi Bergamo egyik kórházában.

Bezártak a boltok és Szent Márk-bazilika is

Milánóban hétfőn délelőtt szokatlanul üresek voltak az utcák. Aki nem tudott maszkot beszerezni, sállal vagy kendővel fedte be orrát és száját. Aki tehette, nem szállt tömegközlekedési járműre. Több munkahely engedélyezte a távmunkát. Az érintett tartományokban a héten nincsen oktatás, a milánói állami egyetemet is lezárták, mivel ott naponta 40 ezer hallgató fordul meg, a még nyitott templomokban nem mutatnak be misét, a temetéseket szűk körben tartják, az esküvőket, ha lehet, elhalasztják. Felfüggesztették a nem életmentő orvosi beavatkozásokat. Lezárták a Milánó jelképének számító dómot, valamint a Scala operaházat. Zárva tart a velencei Szent Márk-bazilika is.

A dél-olasz Basilicata tartomány bejelentette, hogy karanténba helyezi az északról érkezőket. Ischia szigete visszavonta a korábbi intézkedéseket, hogy nem engedi be a Lombardiából, Venetóból és Kínából érkezőket. Rómában is lemondták az országos rendezvényeket, vásárokat, konferenciákat.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke hétfőn elmondta: az irodák az olasz fejleményeket követően igyekeznek minél rugalmasabban alkalmazkodni a helyzethez. Amennyiben szükséges, alternatív útvonalakon biztosítják az utazásokat, illetve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szolgáltatók elfogadják adott esetben az átfoglalási kéréseket.

A koronavírus-járvány december közepén indult Kínából. A hivatalosan COVID-19 névvel jelölt vírusfertőzés már több mint hetvenezer embert megfertőzött szerte a világban, több mint kétezren pedig meghaltak a kórban. A megbetegedések és halálozások túlnyomó többsége továbbra is a kínai Hupej tartományban történt. Több országban, Kuvaitban, Bahreinben és Afganisztánban is megjelent a kínai Vuhanból indult koronavírus, Olaszországban a múlt hétvégén robbanásszerűen megugrott a megbetegedések száma.

Már vizsgálják a magyar csoportot

Megkezdődött a vizsgálata annak a tizenegy középiskolás lánynak, két tanáruknak és a két sofőrnek is, akik Olaszországból tértek haza Magyarországra, és a koronavírus miatt karanténba kerültek – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa elmondta: a diákok és a felnőttek is jól vannak, panasz- és tünetmentesek, lázuk nincsen. Emlékeztetett, hogy az országos tisztifőorvos 14 napra rendelte el a karantént, így addig valamennyien a kórházban maradnak.

A főorvos hangsúlyozta, nem azt kell nézni, hogy honnan érkeztek, hanem, hogy voltak-e veszélynek kitéve; a diákoknak Milánó mellett, egészen közel volt a szállásuk ahhoz a területhez, amelyet az olasz hatóságok hermetikusan lezártak, ezért van szükség a karanténra.

– Folyamatosan ellenőrizzük őket, egészségügyi felügyelet alatt állnak, reméljük, nem lesz semmi baj – mondta. Hozzáfűzte: az ilyen járványokat csak drasztikus intézkedésekkel lehet megfékezni vagy lassítani, így valószínű az is, hogy további hasonló intézkedések lesznek Olaszországban.

Szólt arról is, hogy az a három magyar, aki (egy óceánjáró hajóról hazaérkezve) korábban került karanténba, továbbra is jó állapotban van. A vizsgálatok alapján nincs nyoma annak, hogy bármely vírusfertőzéstől szenvednének. Nekik péntekig, illetve szombatig kell a kórházban maradniuk.

Érdemes telefonálni

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára felhívta a figyelmet az egészségügyi kockázatra, valamint arra, hogy ha az olasz hatóságok indokoltnak látják a karantén bővítését, akkor aki az adott településen van, az a karantén területét nem hagyhatja el ennek feloldásáig. Az Olaszországban tartózkodókat a minisztérium arra kéri, hogy a helyi hatóságok tájékoztatásait, figyelmeztetéseit kövessék figyelemmel, utasításaikat tartsák be. A KKM folyamatosan figyelemmel kíséri az eseményeket, és minden szükséges intézkedésről tájékoztatást ad – jelezte Menczer Tamás.

Az államtitkár később Facebook-oldalán azt írta: kollégáik Milánóban és Rómában készen állnak, hogy segítsenek, ha magyar állampolgár bajba kerül Olaszországban. Milánóban a +39 3396219517-es, Rómában a +39 348 800 8159-es telefonszámon várják a hívásokat, ha valaki valóban bajban van.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Ezek a következőek: 06-80-277-455, 06-80-277-456. Az információs vonalak a hét minden napján 24 órában elérhetőek, azt az NNK működteti és szakemberek adnak információt az új koronavírusról. A szolgáltatás célja a szakszerű, hatékony, időbeni reagálás biztosítása és elősegítése a megelőzés érdekében. Azt kérik viszont, hogy csak abban az esetben hívják a zöld számokat, ha az NNK weboldalain nem kaptak megfelelő választ kérdéseikre.