A koronavírus-járvány miatti vásárlázi láz sem okoz húshiányt

A Sárberki lakótelep modern hentesüzlete előtt – ha nem is kígyózik a sor –, de jó néhányan ácsorognak, gyakorlatilag a nyitás óta folyamatosan. Ám ezek a sorok lazák. Senki sem furakszik, hogy előbb jusson be a boltba. A menetrend könnyen követhető, újabb vásárló csak akkor léphet a helyiségbe, ha valaki már kijött.

Ennek a boltnak is Rotyis Gábor a tulajdonosa, aki már több mint harminc éve van a szakmában és Tatabányán négy boltot vezet.

– Ez alatt a bő harminc év alatt sok mindent megéltünk, de ilyen még nem fordul elő – mondja Gábor. – Sokkal többen vásárolnak ebben az időszakban tőlünk. Mondhatnám, hogy ünnepi, még inkább karácsonyi a forgalmunk.

A sorban állásnak az az oka, hogy a sárberki boltba egyszerre csak négy vevő mehet be. Ennek megfelelően gyors és precíz a kiszolgálás. Az áru bőséges, de úgynevezett készlethiány így is előfordulhat, amit azonban másnapra pótolnak, feltöltik a hűtőkamrákat.

– A három nagyobb boltunkban, itt a sárberkiben, aztán a Kodály térin és a Vadász utcaiban arra kértük a vevőinket, hogy egyszerre csak négyen vásároljanak – említi a szakember. – A kisebb Réti úti üzletben pedig ketten tartózkodhatnak benn egy időben. Az emberek megértéssel fogadják ezt a korlátozást, mert tisztában vannak vele, hogy mindent megteszünk a kiszolgálásuk, az ellátásuk érdekében. De nincs is ezzel baj, hiszen van mindenféle húsunk, húskészítményünk.

Rotyis Gábor azt is megerősíti, hogy gyakorlatilag – a biztonságos ellátás dacára – szinte mindent vesznek és visznek a vevőik.

– Ugyanúgy vásárolják a füstöltárukat, mint a mirelit termékeket – jegyzi meg a tulajdonos. – A legkelendőbb azonban a friss tőkehús. A jelenlegi kereslet el is fogadható, hiszen mindenki arra törekszik, hogy a lehető legkevesebbet kelljen boltba járnia. Számunkra és a vevőinknek is jó hír, hogy az ellátásnak nincs gyenge pontja. Zavartalan a termékek szállítása, illetve az alapanyagok feldolgozása.

Megértés és fegyelmezettség

Amit a sárberki üzlet „előterében” tapasztaltunk, ahhoz hasonló volt a Kodály téri bolt portálja előtt is a helyzet. Az üzletbe jutásra várakozók türelmesen álldogáltak. Bent, a korábban is patika tisztaságúnak nevezhető üzletben még tovább fokozták a higiéniai előírásokat. Ezt a „bebocsátottak” is tapasztalták. Hogy ez így legyen, egyébként is egy éve munkavédelmi ellenőrt foglalkoztat a cég, aki naponta ellenőrzi az alkalmazottakat, a boltot.

– Valóban fokozottan figyelünk a higiéniára – emeli ki Rotyis Gábor. – Ezzel nincs is gond. Ami aggaszt, hogy 180 éttermet is mi láttunk el, amelyek gyakorlatilag bezártak és a gyermekélelmezésben is érdekeltek vagyunk. Ennek biztosan érezhető lesz a hatása az üzletmenetben.