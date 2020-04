Koronavírus – minden keddi infó egy helyen

Komárom-Esztergom megyében a koronavírus elleni védekezés jegyében számos intézkedést hoznak. Minden fontos infó egy helyen.

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Komárom-Esztergom megyére. Minden keddi infó, bejelentés egy helyen! Ossza meg velünk, milyen az otthoni, digitális tanulás a gyermekével, vagy hogy az óvodással hogyan töltik a napjukat! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

Az összes megyei infót, hírt megtalálja >>>>>Térségi Dossziénkban<<<<<

11:30 Csernoviczki Éva a garázsban készül az olimpiára

A tatabányai cselgáncsozó is – mint mindenki más – korlátok között végzi a felkészülést. A kialakult nehéz helyzet ellenére is igyekszik pozitív maradni. Minderről és az otthoni felkészülésről is mesélt nekünk.

7:30 Tíz osztályt költöztettek el és át a Szent Borbála Kórházban

A tatabányai kórházban a kapacitásbővítés miatt újabb ágyakat szabadítottak fel, ez összesen tíz osztályt érintett. További részletek cikkünkben.

7:00 Továbbra sem nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma Komárom-Esztergomban

A koronavirus.gov.hu április 14-i adatai szerint továbbra is 20, Komárom-Esztergom megyei, igazolt koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, országos szinten 1512. További részletek a cikkünkben.