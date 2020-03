A koronavírus elleni védekezés kapcsán további intézkedéseket hoznak egész Komárom-Esztergom megyében. 15 órakor szinte minden bezár.

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Komárom-Esztergom megyére. Minden keddi infó, bejelentés egy helyen! Ossza meg velünk, milyen az otthoni, digitális tanulás a gyermekével, vagy hogy az óvodással hogyan töltik a napjukat! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

8:38 Ne feledjék, 3-kor sok minden bezár

Orbán Viktor miniszerelnök március 16-án jelentette be, hogy 17-étől kizárólag reggel 6 óra és délután 3 óra között lehetnek nyitva az üzletek, Kivéve az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó boltokat, az üzemanyag-töltőállomásokat és a dohánybolt ak. További részletek az éjjel megjelent kormányrendeletről ITT.

8:30 A Vertikál is lépett

A hulladékgazdálkodással foglalkozó VERTIKÁL Nonprofit Zrt. arról tájékoztatott, hogy a személyes ügyfélszolgálati irodáiban megelőző intézkedéseket vezettek be. Kérik, hogy az elkövetkező időszakban amennyiben lehetséges, úgy az ügyfélszolgálaton történő személyes ügyintézés helyett az alábbi telefonos, illetve elektronikus ügyintézés lehetőségével éljenek:

Tata, Oroszlány, Lábatlan: 34/361-411, [email protected]

Esztergom: 33/313-084, [email protected]

Kisbér, Bakonyszombathely: 34/359-355, illetve 34/361-411, [email protected] vagy az [email protected]

Dorog: 22/576-070, [email protected] vagy [email protected]

8:20 Bezár a tatabányai Roxxy

Sziasztok! A kialakult egészségügyi kockázatra való tekintettel, a Roxxy Music Cafe holnap reggeltől ideiglenesen… Közzétette: Roxxy Music – 2020. március 16., hétfő

8:00 A lábatlani egészségház szakrendelési rendje is változik

A koronavírus terjedésének megelőzése céljából a központi utasításokkal összhangban, a lakosság védelme érdekében az újabb intézkedéseket hozott meg a helyi önkormányzat: csak sürgős esetben vehetők igénybe a szakrendelések az Egészségházban, nincs ügyfélfogadás a hivatalban, elmaradnak a rendezvények, zárva lesz a könyvtár, nem működik az idősek klubja. Mindemellett segítenek,az időseknek a bevásárlásban, gyógyszerek beszerzésében.

7:50 Esztergom is segít

Hernádi Ádám (Fidesz-KDNP) polgármester tájékoztatása szerint azok, akik más segítséget nem tudnak igénybe venni, például bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása terén, hívják az alábbi telefonszámokon: 06/33/415-435, vagy 06/70/379-0570 a Híd Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot. Emellett emlékeztetett arra is, hogy az önkormányzati, hivatali ügyek intézésére csak elektronikus úton van lehetőség. Ebben az esetben a va[email protected] email címen vagy a 06/33/542-005 telefonszámon kérhetnek segítséget.

A közétkeztetés Esztergomban biztosított, folyamatosan működtetik a város konyháit. A kiszállítás zökkenőmentességét is garantálják. Ezzel kapcsolatban kérdést, jelzést a 06/33/542-005 telefonszámon fogadnak.

Kedves Esztergomi Időskorú!Nagy kihívás elé állított bennünket az élet. A már mindenki által hallott és sajnos egyre… Közzétette: Hernádi Ádám – 2020. március 16., hétfő

7:00 Ács polgármestere köszönetet mondott

Dr. Szentirmai István (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott mindenkinek, aki a járványügyi intézkedéseket komolyan és fegyelmezetten vette tudomásul. Videóüzenetében szólt arról is, hogy az étkezést a gyerekeknek elvitelre továbbra is biztosítják, és hogy köszöni a külföldről hazatérők felelősségtudatát, hogy önkéntes házi karanténba vonultak. Ácson is figyelnek már arra, hogy a boltokban ne legyen annyi ember, az utasításokat itt is sokan betartják, de vannak renitensek, akik soron kívül mennek be az üzletekbe. Az eladókat kéri, hogy ezeket a vevőket ne szolgálják ki. Azt is kéri, hogy a 60 éven felettiek leginkább sehova se menjenek, se boltba, se családi rendezvényekre, hogy megelőzzék az esetleges megfertőződést.

