Koronavírus – minden keddi infó egy helyen

Komárom-Esztergom megyében a koronavírus elleni védekezés jegyében számos intézkedést hoznak. Minden fontos infó egy helyen.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Komárom-Esztergom megyére. Minden keddi infó, bejelentés egy helyen! Ossza meg velünk, milyen az otthoni, digitális tanulás a gyermekével, vagy hogy az óvodással hogyan töltik a napjukat! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

Az összes megyei infót, hírt megtalálja >>>>>Térségi Dossziénkban<<<<<

8:30 A Bakonyalján is százával készülnek az arcmaszkok

Százszámra készítik naponta a védőmaszkokat a kisbéri járás önkéntes varrónői, de máshogy is segítenek az ott élők a bajban. További információk a cikkükben.

8:00 Online festménybemutató

A jelenlegi helyzetből adódóan, nem lehet csoportos rendezvényeket tartani még akkor sem, ha egy olyan pompás rendezvényről van szó, mint egy képzőművészeti kiállítás megnyitója a Kernstok Gallériában. Az oktatáshoz hasonlóan ők is az online térbe vonultak, ennek apropójából most megtekinthetik a Color by Nadi Berett online festménykiállítást.

7:30 „Köszönjük, hogy otthon maradnak”

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere köszönetét nyilvánította közösségi oldalán mindazoknak, akik otthon maradnak, hiszen ezzel lelassítják a koronavírus-járvány terjedését a város lakói.

7:00 Jelentkezz Önkéntesnek!

Kisbér önkormányzata hétköznapi hősöket keres azért, hogy segíthessék a környezetükben élőket. Azon személyek jelentkezését várják, akik szívesen bevásárolnának, elmennének a patikába, esetleg védőmaszkok osztásában segítenének, vagy más egyéb módon.