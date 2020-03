A hét végén számos település és szolgáltató hozott korlátozó intézkedéseket a koronavírus elleni védekezés érdekében, és ez hétfőn is folytatódik.

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a magyar kormány által elrendelt veszélyhelyzet milyen hatással van Komárom-Esztergom megyére. Minden hétfői infó, bejelentés egy helyen! Ha ön is meg szeretné velünk osztani, hogyan készültek fel az otthoni, digitális tanulásra a gyerekükkel, vagy fontos információja van, írjon a [email protected] mailcímre!

08:20 Gyűjtsük egy helyre a megye segítőit, önkénteseit

Továbbra is várjuk kommentben azok jelentkezését, akik segíteni szeretnének az idősebbeknek vagy épp családosoknak a veszélyhelyzet idején.

08:00 Felmentést adott Erdő Péter

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében és kéri az alábbi fohász elimádkozását, írja a Magyar Kurír.

Mivel az idősebb testvérekre, a 60 év felettiekre, valamint a súlyos és krónikus betegségben szenvedőkre különös veszélyt jelent a vírusfertőzés, ők jogosan félnek attól, hogy részt vegyenek közösségi liturgikus alkalmakon. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. Ezt a felmentést – a veszélyes fertőzés elkerülésének céljából – Erdő Péter bíboros, mint az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye főpásztora a területére nézve megadta.

A digitális tanrend érvényes az iskolai hittanórákra is, vagyis lehetőség szerint digitális oktatással kell megoldani a járvány idején a tananyag átadását. Ezenkívül kérik, hogy ebben az időszakban hagyják el a plébániai hittanokat és katekéziseket is, s minden közösségi összejövetelt! Egyéni szentségimádásra és egyéni imádságra biztosítanak lehetőséget templomaikban!

Erdő Péter bíboros, prímás kifejezi együttérzését és közelségét a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és határainkon túl. Mindenkit arra buzdít, hogy legyen figyelmes és mindent tegyen meg a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében, és kéri annak a fohásznak az elimádkozását, amelyet itt találnak.

07:30 Megváltozik a pedagógia alaptétele – üzent a Bárdos igazgatója

Pleier Tamás, a tatabányai Bárdos László Gimnázium igazgatója a digitális tanrend szellemében videóüzenetet küldött a diákoknak. Mint fogalmazott, most megváltozik a pedagógiai alaptétele, hiszen eddig a gyerekek azt hallották, hogy ne maradjanak otthon, menjenek iskolába, most viszont nem szabad iskolába menni, hanem otthon kell maradni.

07:00 Rendkívüli menetrend a T-Busznál

Ideiglenesen nem járnak a T-Busz járatai a 3-as, 4-es, 8-as, 11-es, 15-ös, 50-es, 52-s, 52I-s, 53I-s, 57-s, 59I-s vonalakon, menetrend változás lép életbe az 1, 2, 5, 6-16, 9, 10, 51, 51B, 53B, 54, 55, 59B-s vonalakon. Új vonalat vezetnek be viszont 38-as jelzéssel Kertváros végállomás – Kórház – Újváros – Fő tér – Bányász körtér útvonalon. A menetrend ide kattintva elérhető.

06:20 Kisbéren kiscsoportos felügyelet lesz az oviban

Sinkovicz Zoltán, Kisbér polgármestere a város hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a hétfőn indult digitális tanrendről az iskola a KRÉTA-n keresztül, illetve az intézmény honlapján és facebook-oldalán ad tájékoztatást. A Gyöngyszem Óvoda hétfőtől rendkívüli szünetet tart, és csak kiscsoportos felügyeletet biztosít a gyerekeknek. Az óvoda minden szülővel felvette a kapcsolatot a hétvége folyamán.

Mától az óvodai és iskolai étkeztetés rendje megváltozik. Akik otthon nem tudja megoldani az étkeztetést, azokat kérik, hogy adják le gyermekük étkeztetési igényét. Fontos tudni azt is, hogy az ételt az étkezdében nem lehet elfogyasztani, ezért névvel ellátott ételhordót kell vinni. Az ételt 11 és 13 óra között lehet elvinni. A szociális étkeztetés továbbra is zavartalanul működik.

A Védőnői Szolgálat tanácsadásra előre egyeztetett időpontban fogadja a kismamákat, anyukákat és gyermeküket. A háziorvosi rendelés változatlan időpontokban zavartalanul működik. Külön kérjük, hogy aki lázas és köhög, ne menjen a rendelőbe, személyesen ne jelenjen meg, hanem telefonáljon háziorvosának és telefonon megkapja az útmutatást.

Kérik, hogy a hivatalos ügyeket elsősorban elektronikus úton intézzék március 16-tól. A kérdéseket a 34/352-360-as telefonszámon vagy e-mailben a [email protected] címen fogadják.

A Művelődési Központ és a Sportcsarnok március 16-tól, hétfőtől határozatlan ideig zárva tart. Az Őszi Napfény Idősek Otthona és a Batthyány Kázmér Szakkórház a megfelelő óvintézkedéseket megtette, de látogatási tilalom van érvényben. A Városi Piac határozatlan ideig, a döntés visszavonásáig zárva tart. Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központot rendkívüli esetekben a 353-133-as telefonszámon lehet keresni.

A 60 év feletti személyek, lehetőség szerint szükségtelenül ne vegyenek részt társas összejövetelen, vagy egyéb forgalmas helyen.

A városvezetés azt is kéri, hogy a 60 év feletti családtagokat a személyes bevonásukat mellőzve készségesen segítsék a bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában, számlák befizetésében,valamint az orvoshoz való eljutásban is. Azt is kérik, hogy nagyobb családi rendezvényeket az ország több pontjáról érkező családtagok bevonásával jelenleg ne szervezzenek. Lehetőség szerint ne tervezzenek külföldi utazást a különleges jogrend, illetve veszélyhelyzet tartamáig, valamint hogy azok a 60 év felettiek, akiknek nincsenek a településen hozzátartozóik, kérjenek segítséget az önkormányzattól.

6:00 Átértékel Oroszlányban a városüzemeltetés

A városüzemeltetési feladatokat ellátó OIH Zrt. a kialakult helyzetben átértékeli a feladatainak fontossági sorrendjét – tájékoztatta a helyi médiacentrumot Németh Gábor vezérigazgató. Elsődleges lesz a közterületi hulladékgyűjtők ürítése és a buszmegállók takarítása megfelelő védőfelszerelésben. A számtalan egyéb (kertészeti, karbantartási, útüzemeltetési…) feladatokra akkor kerül sor, ha ezekre marad szabad munkaerő kapacitás. Hétfőtől nem látogatható a Csobbanó Uszoda, a Bányászati Múzeum, és zárva lesz valamennyi sportlétesítmény. Nem fogad ügyfeleket csak rendkívüli esetben a társaság ügyfélszolgálata. Az OIH Zrt. központjában csak a legszükségesebb dolgozói keret veszi fel a munkát.

– Felmérjük, melyik dolgozónk hogyan lesz érintett szülőként az iskola, óvoda-bölcsőde bezárások miatt. Ezek függvényében folyamatosan újra szervezzük a munkákat. Az érintettek első körben a rendes éves fizetett szabadságkeretük terhére vehetnek ki szabadságot, mondta a vezérigazgató, aki hozzátette: áttekintik, kinek és milyen feladatai oldhatók meg otthoni munkavégzéssel. – Ebben a társaság vezetése együttműködő lesz a cég dolgozóival, ugyanakkor azt is szem előtt tartjuk, hogy a városnak szüksége van mindannyiuk munkájára. Vasárnap délelőtt az operatív csoport ülésén az intézményvezetőkkel, cégvezetőkkel áttekintettük a mostani, valamint a várható helyzetet, és a hétfő-keddi tapasztalatok alapján hozom meg további döntéseimet – fogalmazott Németh Gábor.

