Komárom-Esztergom megyében a koronavírus elleni védekezés jegyében számos intézkedést hoznak. Minden fontos infó egy helyen.

Frissülő cikkünkben folyamatosan számolunk be arról, hogy az új koronavírus elleni védekezés kapcsán a veszélyhelyzet milyen hatással van Komárom-Esztergom megyére. Minden szerdai infó, bejelentés egy helyen! Ossza meg velünk, milyen az otthoni, digitális tanulás a gyermekével, vagy hogy az óvodással hogyan töltik a napjukat! Írja meg tapasztalatait a [email protected] mailcímre!

10:25 Szigorodnak a kéményseprés ellátásának feltételei

A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve az ügyfelek és a szakemberek egészségének megőrzése érdekében a március 17-e utáni időszakra meghirdetett társasházi sormunkáit teljes ellátási területén felfüggeszti és átütemezi, vagyis a kötelező ellenőrzésekre később kerül sor. Nincs változás a műszaki vizsgálatokat, vagy üzemzavar-elhárítást érintő megrendelések teljesítésében, és a kéményseprőipari nyilatkozatokhoz kötődő feladatok ellátásában. Ezeket a munkákat a kéményseprők továbbra is elvégzik.

10:15 A szertartásokat megtartják, a lagzik elmaradnak

A tavasz a szerelem évszaka. Ilyenkor tartják a legtöbb esküvőt. Azonban a járvány most ebbe is beleszólt. Mivel a kormányrendelet értelmében tilos részt venni zenés, táncos rendezvényen, így a lakodalmakat sem tarthatják meg. A tatai Vita Beata esküvői szalon vezetőjétől megtudtuk, hogy azok a párok akik nagyobb szabású esküvőket terveztek lemondják az időpontjaikat, vagy új időpontot kérnek.

Minden ruhafoglalás időpontját módosítjuk másik dátumra, amennyiben még nincs új időpont utalványt adunk a foglalás összegéről, ami 2021 végéig beváltható – árulta el Surapkáné Bürsöly Beáta, a szalon vezetője, aki hozzátette egyenlőre náluk még nem jelezte jegyespár, hogy mindenképp szeretné a következő hetekre tervezett esküvőjét megtartani.

Akik lagzit terveztek, azok időpontot módosítottak. Szerencsére az éttermek nagyon rugalmasak – mondta a vezető.

Tata aljegyzőjétől, Dr. Lantai Évától megtudtuk, hogy az esküvői szertartásokat továbbra is megtartják:

Ha egy pár az önkormányzati hivatal dísztermében szeretne esküdni, akkor azt két tanú jelenlétében megteheti. Azonban más vendéget nem hívhatnak. A most hétvégére tervezett esküvőket megtartjuk, ott a párok eleve is kis létszámú szertartást terveztek. Az áprilisi időpontokat sem mondták le még egyelőre, a párok többsége még vár a döntéssel – árulta el az aljegyző.

8:30 Tatabányán Vejtey Miklós önkormányzati képviselő anyagok vásárlásával járul hozzá a maszkok gyártásához

A képviselő közösségi oldalán osztotta meg az örvendetes és becsületre méltó hírt, mely szerint 600 darab maszk legyártásához elegendő anyagot vásárolt. Posztjában köszönetet mondott Zábráczki Krisztinának és Zábráczki Dórának, akik önkéntesen vállalták a maszkok elkészítését.

8:00 Az oroszlányi piac is bezár

Lazók Zoltán arról tájékoztatta az oroszlányiakat, hogy Pusztai Miklóssal, a piac üzemeltetőjével egyeztetve arra a döntésre jutottak, hogy a piac is bezárásra kerül, különösen tekintettel arra, hogy a látogatók jelentős többsége idős ember. A bezárás visszavonásig marad érvényben.

A mai napon munkatársaim egyeztettek Pusztai Miklóssal, a piac üzemeltetőjével, akivel sikerült egyetérteni abban, hogy… Közzétette: Lazók Zoltán – 2020. március 18., szerda

7:30 Oroszlányban gondoskodnak a 70 év feletti lakosok ellátásáról

Oroszlány polgármestere Lazók Zoltán közösségi oldalán arról adott tájékoztatást, hogy a koronavírus elterjedésének megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, az idősek egészségének és életének megóvása érdekében gondoskodnak a 70 év felettiek ellátásáról. Ennek keretében önkéntes segítők bevonásával az egyéni problémákhoz igazodva segítenek a melegétel kiszállításában, alapvető élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében. A melegétel (leves+főétel) ára kiszállítva 950 forint/adag annak az igénylőnek, aki a szociális étkeztetést nem tudja igénybe venni. A gyógyszerek és az alapvető élelmiszerek árát a kérelmezőnek kell biztosítania, a beszerzési szolgáltatás ingyenes.

A polgármester kéri, hogy amennyiben ezen szolgáltatásokat igénybe szeretnék venni, akkor elektronikus levélben az [email protected] címen, vagy a (06-20/348-6672, 06-20/369-1791) telefonszámok valamelyikén jelezzék 8 és 16 óra között.

Felhívás az idősek érdekében!Oroszlány Város Önkormányzata a koronavírus elterjedésének megelőzése, illetve… Közzétette: Lazók Zoltán – 2020. március 18., szerda

7:15 Dorogon az idősek otthonában továbbra is látogatási tilalom van

A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ arról adott tájékoztatást Dorog Város Önkormányzatának közösségi oldalán, hogy lakóik védelme érdekében az Idősek Otthona mindkét épületében továbbra is látogatási tilalom van érvényben. A lakók állapotáról az „A” épületben (Otthon tér 4.) hétfőtől péntekig, a 33-441-721-es telefonszámon lehet érdeklődni. A „B” épületben (Schmidt Villa kert 2.) hétfőtől péntekig a 33-440-268-as telefonszámon tudnak érdeklődni. A lakókkal a hozzátartozók szintén ezeket a számokat hívva a jelzett időszakban tudnak beszélni. Az időseknek hozott csomagokat az intézmény munkatársainak szíveskedjenek átadni. Új kérelmek beadása, befogadása szünetel.

A Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ tájékoztatójaLakóink védelme érdekében az Idősek Otthona mindkét épületében… Közzétette: Dorog Város Önkormányzata – 2020. március 17., kedd

7:00 Tatabánya segít a védőfelszerelések pótlásában

A város polgármestere Szücsné Posztovics Ilona közösségi oldalán adott hírt, hogy több vállalkozással is tárgyaltak az elmúlt napokban, közöttük megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató üzemet is felkerestek, hogy meg tudják szervezni a jelenleg hiánycikknek számító védőmaszkok gyártását. A polgármester arról számolt be, hogy sikerült egyszer 6 ezer darab, valamint további napi 500 darab újra felhasználható (fertőtleníthető) maszk elkészítéséről megállapodniuk. Szücsné Posztovics Ilona köszönetét fejezte ki a A Coloplast Hungary Kft.-nek, akik 510 darab sebészeti maszkot különítettek el a város számára.

Segít a város a védőfelszerelések pótlásában is!Több vállalkozással tárgyaltunk az elmúlt napokban, közöttük… Közzétette: Szücsné Posztovics Ilona – 2020. március 18., szerda

6:30 Szájmaszkok varrásába kezdenek a Bánki Donát Szakképző Iskola dolgozói

A Kisbéri Polgármesteri Hivatal hivatalos facebook-oldalán osztotta meg, hogy a polgármester a vírus további terjedésének megfékezése érdekében felkérte a Bánki Donát Szakképző Iskola dolgozóit, hogy kezdjenek textil szájmaszkokat varrni. Mint a posztban olvasható a rendelkezésre álló 10 ipari varrógép jelentős mennyiségű maszk előállítására alkalmas, ehhez varrni tudó jelentkezőket keresnek. Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal titkárságán személyesen vagy telefonon a +3634352360 számon lehet.

Szájmaszkok varrásába kezdtek a Bánkiban! Kisbér Város Polgármestere a Korona Vírus terjedésének megfékezése érdekében… Közzétette: Kisbéri Polgármesteri Hivatal – 2020. március 18., szerda

6:20 A koronavírus miatt a nyergesi Spar áruház felújítását is elhalasztották

A tervek szerint ütemezve volt a Spar áruház tavaszi felújítása, így az üzlet áprilisban bezárt volna írja az Egy kis Nyerges közösségi hirportál. A járványügyi helyzetre való tekintettel azonban a beruházást elhalasztják, így az üzlet tavasszal sem zár be és továbbra is nyitva tart. A felújítás újabb időpontjáról később adnak tájékoztatást.

6: 00 Szünetel az ellátás a Gőzfürdőben

A Szent Borbála Kórház közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy az új koronavírus fertőzés megelőzésére, a járvány terjedésének lassítása érdekében március 18-tól minden ellátás szüneteltet a Gőzfürdőben. A gondozott betegek gyógyszerrel történő ellátásáról gondoskodnak (E-recept formájában), amit a beteg a gyógyszertárakban vehetnek át. Dr. Simon Erika 2 hetente keddenként,

Dr. Németh Eleonóra 2 hetente szerdánként írja ki a gyógyszereket az arra a hétre előjegyzett betegeknek. A megkezdett kezelések átütemezésére akkor lesz mód, ha Gőzfürdő újra kinyit.

Szünetel az ellátás a GŐZFÜRDŐBEN!Tekintettel az új koronavírus fertőzés megelőzésére, a járvány terjedésének lassítása… Közzétette: Szent Borbála Kórház – 2020. március 17., kedd

