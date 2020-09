Michl József polgármester a város közösségi oldalán jelentette be, hogy közel 200 személy van jelenleg karanténban Tatán.

Michl József, Tata polgármestere ismét bejelentkezett a város közösségi oldalán, a videóban elmondta, hogy közel kétszáz személy van karanténban. Kiemelte azt is, hogy jelenleg a karantén időszakát az első hullámhoz képest, ami két hét volt, 10 napra csökkentette a kormány. Hozzátette, hogy közel negyvenen vannak regisztrált fertőzöttek a településen és egy személyről tudják, hogy kórházi kezelésre szorul.

– Az elmúlt napok odafigyelése és fegyelme segített abban, hogy a regisztrált fertőzöttek száma ne növekedjen drasztikusan – tette hozzá a városvezető. Továbbá felhívta a figyelmet arra is, hogy akinek nem muszáj az ne menjen olyan közösségbe, ahol sokan vannak, ezzel is lassítva a vírus terjedését, illetve továbbra is használjon mindenki kézfertőtlenítőt és viseljen maszkot.