Koronavírus-gyanú miatt kereste fel két ember a tatabányai kórházat

A tatabányai Szent Borbála Kórházban most először jelentkeztek állampolgárok attól tartva, hogy megfertőzte őket a koronavírus. Vizsgálatuk másik intézményben zajlik.

Információink szerint két tatabányai embert küldtek tovább a Szent Borbála Kórházból a területileg illetékes fertőző osztályra. Hogy ez az egri Markhot Ferenc, a balassagyarmati dr. Kenessey Albert, vagy a dunaújvárosi Szent Pantaleon kórház-e, arra vonatkozóan nincs információink, de úgy tudjuk, hogy a kapacitásoktól függően dől el ez.

A kórház megerősítette a hírt, kiemelve, hogy ezek az első tatabányai vonatkozású jelentkezések, ugyanis eddig a Szent Borbálát koronavírus-gyanúval még nem kereste fel senki. Balogh Mártától, a kórház sajtórefensétől megtudtuk továbbá, hogy a kikérdezés alapján egyik esetben sem igazolódott be a vírusfertőzés, de további vizsgálat miatt küldték tovább a két érintettet.

– Tatabányán továbbra sincs koronavírusos megbetegedés. Ma reggelre két esetben merült fel a fertőzés gyanúja, de egyelőre egyik páciens kapcsán sem igazolódott be – idézte a Városuk, Tatabánya oldal dr. Lőke Jánost. A Szent Borbála Kórház főigazgatója hangsúlyozta, hogy mi magunk is sokat tehetünk a fertőzés elkerüléséért. Kérte: csak akkor mozduljunk ki otthonról, ha nagyon muszáj, és csak halaszthatatlan ügy miatt induljunk útnak! Lehetőleg kerüljük a tömeget, tartsunk a szokásosnál nagyobb távolságot egymástól! Felhívta a figyelmet az alapos és rendszeres kézmosás fontosságára. Kiemelte: a sürgősségi osztály továbbra is fogadja a betegeket, de arra kért mindenkit, csak akkor jelentkezzenek, ha valóban sürgős esetről van szó!

Február végén Balassagyarmatom már megfigyeltek egy Komárom-Esztergom megyei családot. A Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs ügyeleti központja akkor arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a nem sokkal korábban Olaszországban járt család egyik tagjánál sem merült fel a koronavírus gyanúja, de a biztonság kedvéért megvizsgálták őket, amely negatív eredményt hozott.