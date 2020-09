Koronavírus: fontos bejelentést tett Tata polgármestere

Michl József polgármester a város közösségi oldalán jelentette be, hogy a vírus újbóli berobbanása miatt ismét napi szinten fogja tájékoztatni a lakosságot.

Hosszú hetek után Michl József, Tata polgármestere ismét bejelentkezett a város közösségi oldalán, ahol fontos bejelentést tett a járványhelyzet újbóli belobbanása kapcsán. Ahogyan a járványhelyzet első hulláma során sokan megszokhatták, napi tájékoztatást adott a polgármester a Tatát érintő járványügyi hírekről. Most, hogy sajnos megyei szinten is újból emelkedni kezdett a fertőzöttek száma Michl József újra napi szinten fogja tájékoztatni a lakosságot a legfontosabb helyi hírekről.

A városvezető úgy kezdte beszámolóját, hogy sajnos újra elérkezett annak az ideje, hogy napi tájékoztatást nyújtson a helyiek számára. Pénteken újra megalakítják azt a helyi törzset, közösséget, amely a városvezetés részéről és az illetékes szervek bevonásával naponta fogja értékelni a járványhelyzet tatai vonatkozásait.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a legfontosabb az, hogy senkinek sem szabad félnie. Fontos, hogy a járvány újbóli elindulása kapcsán ne a félelem, hanem az óvatosság legyen a legfontosabb motiváló erő. Michl József arra kért mindenkit, hogy az alapvető, az elmúlt hónapokban megtanult szabályokat tartsák be.

Az iskolai és óvodai tanév is rendben elkezdődhetett a tatai intézményekben. A gyerekek 171 nap után ülhettek újra be az iskolapadba. Annak, hogy a gyerekek probléma nélkül járhassanak iskolába és óvodába továbbra is, előfeltétele, hogy ne emelkedjen tovább a fertőzöttek száma. Abban a pillanatban, ahogy valamely intézményben felüti a fejét a fertőzés, ott azonnal lépni fognak és különleges rendet fognak kérni a tankerülettől. Az óvodák esetében pedig ilyen helyzetben az önkormányzat fog döntést hozni.