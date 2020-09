Koronavírus a tatabányai szakképzésben: egy osztály nem mehet iskolába

Schmidt Csaba Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy az egyik tatabányai szakképző iskola diákjánál is kimutatták a koronavírust.

A Tatabányai Szakképzési Centrum kancellárja Facebook-bejegyzésében arról tájékoztat, hogy az elmúlt hetekben a Tatabányai Szakképzési Centrum több diákja is karanténba került. Emellett szeptember második hétvégéjén kiderült, hogy a Péch Antal – Bánki Donát Technikum egyik diákjának koronavírus tesztje pozitív lett.

A fiatal utoljára szeptember 7-én hétfőn volt iskolában. Az iskola vezetése a szakemberek véleményének megismerése után úgy döntött, hogy elővigyázatosságból a diák osztálytársai online oktatást kapnak a következő héten. Az iskola többi tanulójának órarendje nem változik.

„Az elmúlt napokban koronavírus megbetegedések száma folyamatosan növekedett mind az országban, mind a megyében. A Tatabányai Szakképzési Centrumban készültünk rá, hogy bennünket sem fog elkerülni a vírus. Ezúton is arra kérem diákjainkat, szüleiket, tanárainkat és a megye lakosságát, hogy tartsunk be az előírásokat, mind a maszkviselés, mind a többi higiéniai előírás vonatkozásban. A szabályok értünk vannak, nem pedig ellenünk! Ha betartjuk őket, megvédhetjük a vírustól szeretteinket, főként a veszélyeztett korcsoportba tartozó szüleinket, nagyszüleinket!”– tette hozzá posztjában Schmidt Csaba.

A TSZC kancellárja arról is beszámolt, hogy a Tatabányai Szakképzési Centrum iskoláiban már jövő héten bevezetik az oktatási intézményekbe belépő diákok testhőmérsékletének mérését. Azért, hogy ez nap mint nap gyorsan menjen, az intézmény a meglévő lázmérők mellé még többet vásárol. Mint megírtuk, a kormányzat csak október 1-jétől tette kötelezővé a lázmérést az iskolákban.

Schmidt Csaba kiemelte, hogy a szakképző iskolákban eddig is és ezután is fokozottan figyelnek a biztonsági előírások betartására, erre kérik a diákokat, a szülőket és a tanárokat is. Mint a bejegyzésből kiderült: a tanév indulása óta a szakképzési centrum több iskolájában, így például a tatabányai Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és a komáromi Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikumban is a hibrid oktatás bevezetése mellett döntött a testület. Ennek lényege, hogy a diákok részben digitális, részben hagyományos oktatásban részesülnek.