Megható fotókon és videón az élet csodája: az Agorában gyűltek össze a korababák

Ötödik alkalommal szervezte meg a Szent Borbála Kórház a koraszülöttek világnapjához kapcsolódó családi napját. A nagy érdeklődésre való tekintettel az idén az Agorában várták a több száz érdeklődőt.

A megnyitón Szücsné Posztovics Ilona polgármester kiemelte: hazánkban minden tizenkettedik kisbaba kis súllyal vagy koraszülöttként jön világra. Szüleiknek és a szakembereknek nagy próbatételt jelent a küzdelem, amelyet a gyermekekért vívnak.

Dr. Lőke János, a kórház igazgatója örömét fejezte ki, hogy évről évre egyre többen látogatnak el a programra.

Dr. Komáromi Margit főorvos hozzátette: a lila a reményt szimbolizálja, s ez a csöppnyi gyermekekre, kis hősökre utal, akik néha egészen kicsi súllyal születnek, és az életükért harcolnak.

A megnyitó után Solti Emese Rngatójával kezdetét vette a családi program. Kézműves foglalkozások, lufi hajtogatás, arcfestés mellett az egyik legnépszerűbb az inkubátor nyitogató volt.

A vasárnapi program előtt a Szent Borbála Kórház is lilába „öltözött”, ahogy arról be is számoltak Facebook-oldalukon: