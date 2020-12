Könyvtári köteteket szállítanak kérésre házhoz Esztergomban

A járványhelyzet miatt az olvasókat most nem fogadhatja a Helischer József Városi Könyvtár, ezért könyv-házhozszállítási szolgáltatást működtetnek.

Bár a járványhelyzet miatt az olvasókat most nem fogadhatja a Helischer József Városi Könyvtár, az intézményben a kényszerű zárvatartás alatt sem állt meg az élet, és igyekeznek kapcsolatban maradni a látogatóikkal. Schmöltz Margit, a könyvtár igazgatója elmondta, hogy könyv-házhozszállítási szolgáltatást is működtetnek. Korábban egy önkormányzati alkalmazott, most maguk a könyvtárosok viszik házhoz szerdánként a megrendelt könyveket.

– Idén december 16-a az utolsó házhoz szállítási időpontunk, majd januárban elsőként hatodikán vehetik igénybe az esztergomiak ezt a szolgáltatást. Természetesen ezen kívül telefonon és online is az olvasók rendelkezésére állunk. A kölcsönzés egyébként folyamatos, ráadásul a könyvek mellé kollégáink kedves, baráti hangulatú levelet is mellékelnek – mondta az intézmény vezetője.

Schmöltz Margittól azt is megtudtuk, hogy irodalmi adventi naptárral is kedveskednek olvasóiknak. december 1-től 24-ig a már jól ismert kalendáriumhoz hasonlóan minden nap egy olyan kötetet ajánlanak, melynek címében az adott nap száma szerepel. Szintén az ünnepi hangulat jegyében rendeztek be adventi „ablakkönyvtárat” a József Attila Általános Iskola épületében működő gyermekkönyvtárukban.

A helyiség ablakai az épület udvarára nyílnak, és bár a fiatalokat nem engedhetik be a könyvtárba, a szünetekben bárki megtekintheti a karácsonyi kötetekből készült kirakatot, adventi koszorút. Minden nap egy kis verses ablak is nyílik a gyermekeknek, díszes hópihe formájában. Ezeken túl bővítették a Facebookos elérhetőségeinket: Könyvmazsolák címmel a gyermekeket, Griff és Fotel című oldalunkkal a tinédzsereket szólítják meg. Érdemes figyelni oldalaikat, mert online játékaikkal könyvjutalmat is lehet nyerni.