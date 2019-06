Koncerteztél már 29(!) forintért? Tatán a Vízzene ezt is megoldja neked!

A Víz, Zene, Virág Fesztivál kiemelt szeretettel várja a tataiakat és Tata környékén élőket.

Hét színpadon több mint száz koncert várja a bulizókat, kiemelt szeretettel a tataiakat, Tata környékieket a 26. Víz, Zene, Virág Fesztiválon június 28. és 30. között, amely azt jelenti, hogy a tavalyi esztendőnél több mint kétszer annyi helyszínen élvezhetjük a gazdag zenei kínálatot, és lényegében megduplázzák azt.

Ha egy kicsit matekozunk, akkor pedig azt is, hogy még a teljes árú, három napos, 3000 forintos jeggyel számolva is alig 29 forintért vehetünk részt egy-egy koncerten. Méghozzá nem is akármilyeneken! Pénteken jön a Halott Pénz, az Edda, szombaton a Follow the Flow, a Lord, a Margaret Island, vasárnap a Punnany Massif, Pápai Joci, Charlie és a Paddy and the Rats, hogy csak néhányat említsünk a rengeteg fellépő közül. És akkor még nem beszéltünk a lemezlovasokról. Itt lesz többek között DJ Dominique, Sterbinszky, Dj Miller, Missh, Antonyo, de Pixa is, aki szintén megmutatja, milyen egy igazi, fergeteges hangulatú buli. A musicalek szerelmeseinek jó hír: a Magyarock Musical Band és Mészáros Árpád Zsolt is koncertet ad: MÁZS kedvelt művész Tatán és környékén, de a Vízzene színpadán azonban nem láttuk az utóbbi időben.

A gyerekekre, akik közül a 12 évesnél fiatalabbak ingyenesen léphetnek be a fesztiválra, szintén gondoltak a szervezők. A Zsebsün és az Iszkiri zenekar is szórakoztatja majd őket, de meseelőadások is várják az aprótalpúkat a Szipi játéksziget 4000 négyzetméteres birodalma mellett, a lovarda közelében. Program és jegyvásárlás: vizzenevirag.hu