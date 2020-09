Komoly szigorítás léptek érvénybe a tatai óvodákban a koronavírus miatt

A járványügyi helyzet romlása miatt az önkormányzati fenntartású intézményekben ismét szigorú előírások léptek életbe. A városban lényegében visszatérnek a tavaszi időszakban hozott rendelkezésekhez.

A város honlapján megjelent a protokoll a tatai önkormányzat által fenntartott óvodákban és bölcsődékben alkalmazandó járványügyi biztonsági szabályokról. A polgármesteri rendelkezés kitér a fertőtlenítés gyakoriságára és módjára, valamint a járványügyi szempontból biztonságos környezet kialakítására, és a látogatás szabályaira.

A higiénia az első

Az ovikban és bölcsikben naponta többször kell fertőtleníteni a helységek gyakran érintett részeit,így a kilincseket, játékokat, eszközöket, illetve gyakran kell szellőztetni a csoportszobákban. Az intézményben lehetőség szerint a gyerekeket szellősen kell elhelyezni, hogy be tudják tartani a megfelelő védőtávolságot.

Az intézmény bejáratánál kézfertőtlenítőt kell kihelyezni, amelyet rendszeresen (belépéskor, étkezés előtt és után, stb.) használni kell. Az ovisoknak, bölcsiseknek pedig el kell magyarázni az alapvető higiénés tudnivalókat, és a köhögési etikettet. Eszerint ha valaki zsebkendőbe köhög vagy tüsszög, a zsebkendőt azonnal dobja a szemetesbe. A gyerekek vihetnek saját alvókát, de csak úgy, ha a szülők naponta mossák vagy fertőtlenítik a játékot.

Az összes oviban és a bölcsiben érvényes az, hogy a kisgyerekek testközeli gondozását (például a gyerek öltöztetése, pelenkacseréje, stb.) a nevelő maszkban és kesztyűben végezheti.

Náthás gyerek sem mehet

Az intézményeket csak egészséges, tünetmentes gyerekek látogathatják, és ugyanez vonatkozik az ott dolgozókra is. A gyerekeket zsilipes rendszerben, lázméréssel egybekötötten veszik át a nevelők, a szülők, kísérők nem mehetnek be az épületbe, csak az intézmény igazgatójának engedélyével. Ez utóbbi szabály nem vonatkozik a Csillagsziget bölcsődére, ott ugyanis előzetes lázmérés után, maszkban beléphetnek a szülők, illetve a szakmai gyakorlatukon résztvevő hallgatók. Utóbbiak esetében egyszerre maximum ketten lehetnek bent a csoportszobában.

Ha a gyerek érkezésekor náthás, lázas, köhög, láthatóan nem egészséges, akkor a gyerek nem mehet be. A rendelkezés kitér azokra is, akik tartós betegségük miatt a koronavírus által veszélyeztetett csoporthoz tartoznak. Az ő esetükben igazolt hiányzásként tekintik esetéleges hiányzásukat.

Ha a szülők azt látják, hogy a gyereknek tünetei vannak, akkor orvoshoz kell pt vinni, az intézményt pedig értesíteniük kell, a gyerek csak orvosi igazolással térhet vissza az oviba vagy bölcsibe. Koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés esetén írásban kell tájékoztatni a nevelési intézményt, ahová a gyerek jár. A hatósági házi karantén végén be kell mutatni a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot.

A szülőktől nyilatkozatot várnak

Ahogy a járvány első hullámakor, úgy most is nyilatkozniuk kell a szülőknek arról, hogy 14 napon belül jártak-e külföldön, vagy kapcsolatba kerültek-e fertőzött személlyel. Ezen túl nyilatkozni kell mind a szülők, mind a gyerek egészségi állapotáról is.

Ha a gyereknél az intézményben mutatkoznak a koronavírus fertőzés tünetei, abban az esetben a kicsit el kell különíteni a többiektől, és azonnal értesíteni kell a szülőjét. A szülőnek kell felvenni a kapcsolatot a háziorvossal, aki tájékoztatja a további teendőkről.

Az óvoda köteles a szülőket tájékoztatni arról, hogy melyik intézmények vesznek mintát a koronavírus-fertőzés kimutatásához. Ezek elérhetők egyébként a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. Tatához közel ezt a tatabányai Vértes Szolgáltatóház Kft. végzi el.

További rendelkezés még, hogy felfüggesztik a városi nevelési intézmények őszi úszásoktatását, ezeket legkorábban tavasszal lehet majd pótolni. Az előírásokról az intézményvezetőnek kell gondoskodni, és az önkormányzat feladata a megvalósítás ellenőrzése az ellenőrző lista alapján.