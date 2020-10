Komfortos kisház várja a turistákat

Szalagátvágással avatták fel pénteken a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. süttői erdészetének területén található alsóvadácsi közjóléti turisztikai fogadópontot. Az 1970-ben épült épület átalakítását és felújítását 34 millió forintból végezték el.

Az ünnepségen elsőként Szalay László, az erdőgazdaság vezérigazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd részletesen ismertette a beruházást: a hetvenes években terméskőből, valamint katonai barakk panelekből kialakított épület fő szerkezeti elemei megmaradtak, viszont a belső helyiségeket teljesen átalakították. Az átépítés során finn gerendaház technológiát alkalmaztak, a projekthez Finnországból importáltak sűrű szövetű borovi fenyőt.

Elhangzott, hogy az épületben tíz férőhely kapott helyet, a kellemes időtöltést három társalgóhelyiség, illetve egy terasz is szolgálja. A kivitelezés 2019 őszén kezdődött és bár a koronavírus-járvány valamelyest lassította a munkafolyamatokat, nyárra befejeződött az átépítés. Az Agrárminisztérium tőkeemelés formájában biztosított 17 millió forintot erre a projektre, az erdőgazdaság pedig további 17 milliós saját forrással járult hozzá a beruházáshoz.

Szentpéteri Sándor erdőkért felelős államtitkár többek között arról beszélt, hogy ez a projekt a jövő záloga, ugyanis az erdőgazdaság már a tervezéskor nagy figyelmet fordított a környezettudatosságra, és véleménye szerint ezen a helyen egyszerre kapott helyet a múlt, a jelen és a jövő. Úgy nyilatkozott, az erdészek képzése egyre fontosabb lesz az elkövetkező évtizedekben.

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott felidézte a közelben található lombkorona tanösvény tavalyi átadóünnepségét, majd megjegyezte: hogy az erdészeteknek a megyében olyan lehetőségeket biztosítanak, amelynek köszönhetően a természetes környezetben kellemesen tölthetik el az időt a hozzánk látogatók.

Dr. Völner Pál, a térség országgyűlési képviselője szerint ez a beruházás is azt mutatja, hogy a kormányzat még a pandémiás időszakban is jelentős forrásokat biztosít a munkahelymegőrzésre, a beruházásokra, a szolgáltatások és a hazai turizmus erősítésére. Méltatta az erdőgazdaságokat is, hiszen alapvető feladataik mellett a turistalátványosságok üzemeltetése terén is jól teljesítenek.

A beszédek után Szentpéteri Sándor, dr. Kancz Csaba, dr. Völner Pál és Szalay László átvágták a szalagot, majd megtekintették az épületet és végül elültették az emlékfát.