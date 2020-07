Komáromban sok cica vár gazdára a Rexnél

Cicás örökbefogadó-napot tartottak szombaton a komáromi Rex állatmenhelyen, ahol csaknem húsz macska várta gazdáját.

Először kicsit megilletődött macskaszemek fogadnak minket, ahogy belépünk a számukra kialakított részre. Egy cirmos és egy fekete azonban hamar feloldódnak és hangos dorombolással töltik meg a szobát. Sáhóné Erikától megtudjuk, tavaly szerveztek először külön cicás örökbefogadó-napot, de ebben az évben sokkal nagyobb a szaporulat, az érdeklődő viszont kevesebb. Az esős idő miatt kevesebben jöttek, de ketten is macskával távoztak a menhelyről. Két fiatal cirmos lelt gazdára.

A macskákat oltva, tesztelve, ivartalanítási kötelezettséggel adják örökbe. Ezt az utolsó feltételt igazolni kell a cicák tulajdonosainak. Erika arról is beszél, sajnos az ivartalanítás a macsekok körében még mindig nem elterjedt, pedig sokkal szaporábbak, mint a kutyák. Egy cicapárnak hét év alatt már kétmillió leszármazottja lehet. Nemrégiben mentették meg Csillát, a különleges, vörös macskahölgyet, aki épp kiscicát nevelt, de már akkor újra vemhes volt. Kölykei azóta már szerető családban élnek, de Csilla, aki elsőre bizalmatlan, de egyre nyitottabb és kedvesebb, még vár az igazira.

A rexes cicák leginkább lakásba költözhetnek, de akadnak olyanok, akik kinti-bentiek is lehetnek. A kismacskák először csak bent tartózkodhatnak, őket pedig különösen korán kell ivartalanítani, hogy ne kóboroljanak el a telekről. Vannak cumisüvegen nevelkedett cicáik is, őket csak bentre adják, hiszen az immunrendszerük nem feltétlenül olyan erős. Cumisüveggel felnevelni egy kisállatot nagy feladat, a macskákat három óránként kell etetni.

Az egyik sarokban, a macskabútor tetejéről egy cirmos nőstény szemlélődik összehúzott szemmel. Mint megtudjuk, ő Durci, akit viszonylag jól jellemez a neve. Évek óta várja az igazit. Azt, akinek kellő türelme van egy lassan oldódó cicához. Az utóbbi időszakban csaknem húsz macskának sikerült szerető gazdát találni.

Sok család keres házi kedvencet, de egyedülálló nők és férfiak is szívesen választanak macskatársat. Komáromba, Almásfüzitőre, Nagyigmándra is vittek cicát, de Győrbe, Tatabányára, Észak-Komáromba is adtak örökbe. A cicás örökbefogadó- napon különös egymásra találás is történt. Valaki cicát szeretett volna, mégis egy kutyával kötött szoros barátságot, a tervek szerint pedig lassan közös életük is elkezdődhet.

A menhelyen csak négy macska él, akik idősebbek, ivartalanok, a többiek ideiglenes gazdáknál nevelkednek. Megtalálásukkor a cicák karanténba kerülnek, majd tesztelik őket a két legveszélyesebb macskabetegségre, a macska-AIDS-re és a leukózisra. Beoltatják őket, ezt követően költözhetnek új, szerető otthonukba.