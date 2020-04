Komáromban is elrendelték a maszk kötelező viselését

Komáromban a zárt terekben, különösen a kereskedelmi egységekben lesz kötelező maszkot, vagy arcot takaró sálat, kendőt viselni a járványhelyzet miatt.

Szombattól Komáromban zárt térben, elsősorban a közösségi zárt terekben, kereskedelmi egységekben kötelező lesz maszk, vagy arcot és szájat takaró kendő, sál viselése. Dr. Molnár Attila polgármester pénteken jelentette be mindezt, kiemelve: ennek azért van értelme, mert a személyes kontaktok leginkább ezeken a helyszíneken történhetnek meg. Hozzátette: elkezdődött a helyi háztartások felszerelése két-két maszkkal, és napokon belül mindenhova is eljuttatják azokat. Emellett az üzletekbe is juttatnak maszkokat az üzletekbe és boltokba, hogy ott is hozzáférhetőek legyenek a védőeszközök.

Dr. Molnár Attila arról is beszámolt, hogy péntek délután Komáromban nem volt igazolt koronavírusos beteg, Észak-Komáromban és az ottani járásban azonban igen. Emlékeztetett rá, épp azért van szükség a maszkviselésre és arra, hogy minél inkább maradjon otthon mindenki, hogy amennyire lehet, megvédjék Komáromot a fertőzéstől, lassítsák annak terjedését.

Mint az a tájékoztatóból kiderült, a helyi önkormányzati fenntartású idősotthonban a megyei kormányhivatal ellenőrzést tartott, és mindent rendben találtak. Itt már a tisztiorvosi felhívás előtt bevezették a szükséges biztonsági intézkedéseket. Emellett az is szóba került, hogy hétfőn hajnalban Komáromban is elindul a közterületek fertőtlenítése, a forgalmasabb helyszíneken.