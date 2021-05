Komáromban és Tatán is viszik a patikákból a Covid-gyógyszert, mint a cukrot

Hazánkban március végétől a háziorvosok mellett már az ügyeletek is felírhatják a koronavírus-fertőzöttek számára az életmentő gyógyszert. Ennek apropójából utánajártunk, hogy megyénk patikáiban az első bejelentéstől napjainkig mennyire fogyott a Favipiravir.

A favipiravir hatóanyagú gyógyszerek felírásán emberéletek múlhatnak – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi). A készítményt március végétől már nemcsak a háziorvos írhatja fel, hanem az alapellátási ügyeletben, a Covid-ambulanciákon dolgozó, illetve minden olyan orvos, aki a járványügyi ellátásban gyógyít.

A betegek otthon zajló gyógyulását minden esetben a gyógyszert rendelő orvos követi. Jelezték azt is, hogy a gyógyszert meghatározott napon belül el kell kezdeni használni, hogy a kezelésben hatékony legyen. A favipiravir hatóanyagú gyógyszerek kiadását kizárólag gyógyszerész végezheti, a gyógyszerkiadási folyamatba pedig gyógyszerészt is be kell vonni – írja a koronavirus.gov.hu.

Megyénk gyógyszertárainak zömébe már március elején megkezdték a készítmények kiszállítását. Ez továbbra is zökkenőmentesen halad. Akkor is megnéztük, hol és hogyan fogy a gyógyszer. Most pedig, hogy már az ügyeletes orvosok is felírhatják azt, újra körbekérdeztünk a régió patikáiban.

Dr. Pozsonyi Sándornétól, a komáromi Vásártér Patika szakgyógyszerészétől megtudtuk: miután az operatív törzs március eleji tájékoztatóján Müller Cecília országos tisztifőorvos bejelentette, hogy a favipiravir hatóanyagú készítményt már a járóbeteg-ellátásban is használhatják az orvosok, illetve mióta az ügyeletek is felírhatják, náluk folyamatosan nagy mennyiségben fogy a készítmény.

Dr. Fejes Róbert, a Tóvárosi Gyógyszertár gyógyszerésze jelenlegi tapasztalatai alapján elmondta, hogy a márciusi bejelentést követő első hétben alig fogyott a készítmény náluk, pontosan ezért kevesebbet kértek, ha esetleg náluk továbbra is csekély mennyiség fogyna, akkor ne legyen készletfelhalmozásuk. Csaknem két hónap elteltével azonban már más a helyzet.

– Mióta az ügyeleten is felírják a gyógyszert, megnövekedett az eladások száma, ez persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy kifejezetten csak emiatt vásárolják többen. A készletmennyiséget az eladások számának növekedésével mi is megnöveltük, így biztosan mindenkit ki tudunk szolgálni – fogalmazott a patikus.