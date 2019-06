Komáromban megérte az idei tanévben tanulni és sportolni

Csaknem kétszáz tanuló eredményeit ismerte el csütörtökön a komáromi városvezetés, illetve a diákok felkészítő tanárait is jutalmazták.

Évek óta hagyomány Komáromban, hogy év végén köszönti az önkormányzat a jól tanuló és eredményesen sportoló diákokat. Ennek szellemében csütörtökön mintegy kétszáz diák eredményeit ismerték el a városháza dísztermében. A jelenlévő tanulókat és felkészítő tanáraikat dr. Molnár Attila polgármester és Turi Bálint oktatásért és sportért felelős alpolgármester köszöntötte. A polgármester elmondta, hogy ugyan az önkormányzatnak nincsen fenntartói és működtetői szerepe, de a városvezetés minden segítséget megad a diákoknak, a pedagógusoknak és az intézményekben dolgozóknak egyaránt.

– Ugyanúgy a város részének tekintjük őket és az önkormányzat ilyenkor elismeri azoknak a munkáját és eredményeit, akik kiemelkedően szerepeltek az elmúlt tanévben – emelte ki a dr. Molnár Attila. Kitért arra is, hogy a városvezetés azokat az általános és középiskolás diákokat köszönti, akik országos versenyen az első tíz hely egyikén szerepeltek, vagy kiváló tanulmányi eredményük mellett, öregbítve a város hírnevét, kiemelkedő sportsikert könyvelhettek el.

– Büszkék vagyunk rátok, hogy ilyen remek eredményeket értetek el. Egyben köszönet illeti a tanárokat is, hogy időt és fáradságot nem kímélve felkészítettek benneteket ezekre a megmérettetésekre – tette hozzá.

Turi Bálint köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy Komárom büszke a diákjaira és elismeri az elért eredményeket.

– Ünnepelni jöttünk most össze, hiszen azok az eredmények, amelyeket a gyerekek, a pedagógusok segítségével elértek a különböző országos versenyeken, azok nem csak a diákoknak, a családoknak és az iskoláknak ünnep, hanem a város is büszke rátok – fogalmazott az alpolgármester. A köszöntők után a jó tanuló diákok egy-egy oklevelet és ajándék­utalványt, a jó sportolók pedig egy-egy érmet és szintén ajándékutalványt vettek át. Emellett a felkészítő tanárokat külön is köszöntötte a városvezetés. Az ünnepségen Vida Zente, a Feszty Árpád Általános Iskola tanulója közreműködött egy kedves mesével.