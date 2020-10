Komáromban átírja október 23-át a koronavírus

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt Komáromban az október 23-i ünnepség, Tatán Mikoviny Sámuel tiszteletére rendezett megemlékezés marad el.

Az idei, október 23-i megemlékezések is eltérőek lesznek a megszokottól a jelenlegi járványügyi helyzet miatt. Legalább is Komáromban biztosan, ugyanis a városban átírta a közösségi megemlékezések programját a koronavírus. Müller Cecília, országos tiszti főorvos még az Operatív Törzs október 14-i tájékoztatóján számolt be arról az idei megemlékezések kapcsán, hogy a zászlófelvonás és a díjátadók mellett nem lesznek központi ünnepségek, és ezt az önkormányzatok és egyéb szervezetek figyelmébe is ajánlotta.

Ennek tükrében dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere a városi tévének úgy fogalmazott, hogy ő óvatos duhaj, és mint ahogy az a járvány idején megfigyelhető volt, Komáromban eddig sem voltak nagyon rendezvények. A városvezető hangsúlyozta, hogy mind a kültéri, mind a beltéri közösségi rendezvények nagy veszélyt hordoznak magukban, így az október 23-i ünnepség is elmarad a városban.

Tatán Mikoviny Sámuel 320. születésnapjának tiszteletére szervezett megemlékezés marad el szombat délután a tóparti Mikoviny-szobornál.