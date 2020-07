Komárom-Esztergomban is vizsgálták Covidra a szennyvizet: itt az eredmény

Elkészültek a Nemzeti Népegészségügyi Központban az újabb heti eredmények a szennyvízmintákból kimutatható SARS-CoV-2 vírussal kapcsolatban.

.Az NNK tájékoztatása szerin az elmúlt hetekben már nemcsak Budapesten, hanem valamennyi megyében mintát vettek a szennyvízből. Az eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált településeken a szennyvizekben mért vírus koncentrációja mindenhol egyaránt alacsony.

Ennek alapján a megbetegedések számában a következő 1-2 hétben jelentős emelkedés nem várható. Fontos hangsúlyozni, hogy a fertőzőképes vírusrészecskék nincsenek jelen a szennyvízben, a mintavételezés során a vírus örökítőanyagának jelenlétét vizsgálják, annak érdekében, hogy az eredmények ismeretében célzott, pontosabb hatósági intézkedések történhessenek.

Komárom-Esztergom megyében Tatabánya területén vettek mintát a szakemberek. Az eredmények alapján a megyeszékhelyen – az ország többi részéhez hasonlóan – alacsony a Covid-koncentráció. A megbetegedések száma pedig stagnál. A megyénkénti eredményeket az NNK által készített ábra mutatja.

Az NNK a környezeti monitoringot alapfeladatai részeként végzi. Az országos szennyvízvizsgálatok célja nem pusztán kutatás, hanem az egyéb járványügyi vizsgálatok kiegészítése, az előrejelzés támogatására. Az NNK alapító okiratban és jogszabályban rögzített kötelezettsége a környezeti vizsgálómódszerek fejlesztése, a környezeti monitoring és a környezetminőségi szabályozás megalapozására

Számos nemzetközi tanulmány igazolja, hogy a szennyvízben kimutatható örökítőanyag koncentráció emelkedése után minimum 4-10 nappal egy adott közösségben a tünetekkel rendelkező esetek száma növekszik. Egyéb vírusok mellett már az új koronavírusra is rendelkezésre állnak az erre vonatkozó bizonyítékok. A szennyvíz vizsgálata – amellett, hogy egyfajta összetett közösségi mintaként szolgál – azért is jó eszköz, mert a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttek is üríthetik a vírus-örökítőanyagot, ám ezek a fertőzöttek a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe.