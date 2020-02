16,5 milliárdból gazdálkodik Komárom 2020-ban

Közmeghallgatást és testületi ülést tartottak a héten a komáromi városházán, ahol elfogadták az éves költségvetést és a közvilágítást érintő problémák is szóba kerültek.

Közmeghallgatás előzte meg az év első testületi ülését. Dr. Molnár Attila polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az iparűzési adóból a város bevételei emelkednek, tavaly 3 milliárd 40 millió forint folyt be ebből a forrásból a kasszájukba. Elhangzott az is: a város összesen 16,5 milliárd forintból gazdálkodhat majd, de ebbe az összegbe már a pályázatokon nyert pénzeket is beleépítették. A polgármester arról is beszélt, az idei legfontosabb céljuk az lesz, hogy a folyamatban lévő beruházásokat gond nélkül be tudják fejezni.

A közmeghallgatáson felmerült, az idősek napján ezentúl a kerek évfordulót ünneplőket külön köszöntsék. Az ötletet az önkormányzat is támogatta. Itt is jelezték, majd a testületi ülésen a képviselők is szóvá tették, hogy városszerte problémát okoz a közvilágítás, vannak olyan utcák, ahol hónapok óta nem működnek a lámpák. Dr. Molnár Attila úgy fogalmazott, a közvilágítás helyzete az ő „csőrét is böki”. Azt mondta, nem mehet el szó nélkül amellett sem, hogy karácsonytól január elejéig a város jelentős része teljes sötétségben volt. Hangsúlyozta, még szenteste délelőtt is „bombázták” az E.ON-t üzenetekkel, hívásokkal. Eredménytelenül.

– Nem akarok rosszmájú lenni, de kezdem azt gondolni, hogy az E.ON ott dolgozik, ahol fejlesztések vannak. Vélhetően szakemberhiány miatt – jegyezte meg a polgármester. – Ahol probléma van, szakaszhibák, azzal nem foglalkoznak egy darabig. Amikor eljutunk oda, hogy tényleg tarthatatlanná válik a helyzet, akkor próbálnak meg valamit tenni. Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy a közvilágításért ugyanúgy fizetjük a díjat, akár ég a lámpa, akár nem. Azt mondhatom, elszánt vagyok az ügyben, sarokba kell szorítanunk a szolgáltatót, hogy ebben rendet tudjunk tenni.

Sokan panaszkodtak a nem megfelelően parkoló autósokra is, valamint a Kis-Duna partján uralkodó áldatlan állapotokra. A vízelvezetési gondokat is nagy számban megemlítették a résztvevők. Felmerült az is, hogy a komáromi nyugdíjasoknak a Brigetio Gyógyfürdőben a hét egy napján, meghatározott időpontban ingyenes úszási lehetőséget biztosítanának, amellyel kapcsolatban már zajlanak egyeztetések. A Duna-parton lévő uszadékfák felhasználására is érkezett javaslat, miszerint felügyelet mellett össze lehetne gyűjteni és értékesíteni, vagy a rászorulóknak adni fűtés céljából. Az uszadékfák azonban állami tulajdonnak számítanak, így erről a vízügyi hatósággal is egyeztetni kell.

A testületi ülésen dr. Molnár Attila a zöld- és családbarátváros-koncepció erősítését tűzte ki célul. Nemes Andrea képviselő szerint azonban Komárom akkor lesz családbarát, ha idősek otthonát tud építeni és szociális bérlakás programot indít, valamint emeli a fiatalok első lakáshoz jutására szánt összeget. Ezek szükségességével dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester és dr. Molnár Attila is egyetértett, de úgy vélték, erre ebben az esztendőben nincs anyagi lehetőség.