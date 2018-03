Félig Szomorra költözik a gyermelyi hivatal

Hamarosan megkezdődik a gyermelyi községháza felújítása. A TOP-os pályázaton nyert forrásból az épület energetikai felújítása mellett új közösségi teret alakítanak ki a volt orvosi rendelő helyén.

A nettó 133 millió forintos beruházás költségeinek csaknem felét az önkormányzat állja – tudtuk meg Kókai Rita gyermelyi polgármestertől. A hivatal egy része átmenetileg Szomorra költözik, másik része a Coop áruház melletti épületbe: az ügyfelek a szeptemberig tartó munkálatok alatt zavartalanul intézhetik ügyes-bajos dolgaikat.

A polgármester szerint Gyermelyen elsődleges szempont az ügyfélcentrikusság. A félfogadást ezért úgy tervezték, hogy a földszinten lesz az ügyintézés. Ugyancsak itt alakítanak ki olyan megosztható közösségi teret a régi orvosi rendelő helyén, ahol a civil szervezetek, helyi kulturális csoportok akár hétvégén is megtarthatják rendezvényeiket, összejöveteleiket. A munkaterületet március 19-én adják át a felújítást végző cégnek. Az önkormányzat és a posta megállapodásának köszönhetően hamarosan megújul a postahivatal is. Még az idén új parkolókat alakítanak ki a katolikus templom környékén is.

Már most készülnek a Fő tér felújítására: ennek munkálatai jövőre kezdődnek ugyan, de a faluközpont környezetében. Ezzel nemcsak szebb lesz a térség, hanem sok szabadtéri rendezvényt is méltó körülmények között bonyolíthatnak majd le.