Koldusmaffia a háttérben? – A 19 éves Rajmi Budapesten keresi az eltűnt esztergomi asszonyt

Szilágyi Piroska hónapokkal ezelőtt, szinte nyom nélkül tűnt el otthonából. A fiatal és kis csapata most Budapest legapróbb zugait is átfésüli az asszony után.

Hajléktalanokkal beszélgetve, Budapest kerületeit járva keresi az idén januárban rejtélyes módon eltűnt Szilágyi Piroskát a 19 éves dorogi Rajmund Ardelean. A fiatal most szeptember 13-án hétfőn önkéntesek, biciklisek bevonásával szervezett kutatást Budapest hat kerületében az asszonyért, akinek kereséséről a Kemma.hu is többször beszámolt.

Mint írtuk, Szilágyi Piroska január 24-én elment esztergom-kertvárosi otthonából, azóta nem találják.

Keresik

A rendőrség továbbra is várja azoknak a jelentkezését, akik Szilágyi Piroska tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Az asszony 160 centiméter magas, vékony, körülbelül 60 kilogramm, rövid őszes hajú és szemüveges. Eltűnéskor fekete széldzsekit és fekete színű csizmát viselt. Bejelentést tenni a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelensége megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 107-es, 112-es központi segélyhívón.

Az asszony megtalálására azóta szervezett keresés is indult mentőkutyás egységek segítségével, de ez sajnos nem vezetett eredményre. Néhány hónapja Budaörsön vélték látni, akkor a tatabányai 4×4 terepjárós önkéntesek indultak a keresésére.

A nő lánya, Tomasek Szilvia nem adta fel a reményt, ebben Rajmund és kis csapata is támogatja. A fiatal régóta ismeri a családot, így szívén viseli Piroska sorsát is.

– Januárban jómagam is pont egy kutató-mentő csoportot alapítottam, amikor néhány napra rá eltűnt Szilágyi Piroska. Nem volt kérdés, hogy mi is csatlakoztunk a kereséséhez: a Kulcsár Kutató-mentőkutyások Szolgálat Alapítványnak jeleztem, hogy becsatlakoznánk mi is. Nagyon megkedveltem a családot, így azóta is kapcsolatban vagyunk – részletezte a fiatal.

Mint mondja, nemrég Budapestről érkeztek információk, hogy az Örs vezér tere környékén és bizonyos kerületekben látták az asszonyt.

– Az elmúlt időszakban többször is együtt körbejártuk a fővárost Piroska fényképével. Hajléktalanokkal beszélgettünk, mutattuk nekik a fotót, hátha látták. Ezek az emberek sok mindent meséltek az utcai életről, többek közt a koldusmaffiáról is… A hétfői kutatást is önkéntesekkel oldjuk meg. Biciklisfutárok is jelezték, hogy csatlakoznának, jómagam pedig autóval szelem majd a várost. Hat kerületet fésülünk így át, ahol látták vagy láthatták Piroskát.

„Ha az én anyámat, vagy nagymamámat kéne keresni, ugyanezt elvárnám a többiektől.”

Rajmundot egyébként gyerekkora óta vonzza a másokon segítés – és ahogy ő fogalmaz – a kék lámpa fénye.

– 14 éves koromig FBI-ügynök akart lenni, még az amerikai külügyminisztériumnak is írtam levelet – mesélte nevetve a fiú. – Aztán kamaszként, iskola mellett becsatlakoztam a dorogi Horizont Egészségügyi Alapítványhoz, jelenleg a következő lépésen gondolkodok, hogy nyomozó vagy mentős legyek-e – tette hozzá a Rajmund, akinek szenvedélye az önkéntes munka.