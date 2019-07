Kocson fejét vesztette az őszi árpa

Ezen a héten megkezdődött az aratás az őszi árpával. Sőt, Kocson be is fejeződött.

A határban hatalmas kombájnok falják az árpát. A rekkenő hőségben azonban még az ölyveknek sincs kedvük vadászni a tarlón fedezék nélkül maradt pockokra, ürgékre. Arról nem is szólva, hogy a dübörgő masinákat por- és pelyvafelhő kíséri a dombháton. Az egyik jókora tábla szélén Nagy Árpáddal, az Aranykocsi Zrt. agronómusával éppen arról beszélgetünk, hogy most befejezik az árpa betakarítását. Aztán ripsz-ropsz rendbe teszik a magtárakat, és aztán a búzába vezénylik a gépeket.

– A társaság csaknem 170 hektáron termelt az idén őszi árpát – mondja a szakember. – Nagyon jónak tűnik a termés. Eléri a hét-nyolc tonnát is. Talán még a tavalyi hozamokat is meghaladjuk. De ez el is várható ilyen tápanyagpótlás mellett a 30 aranykoronás talajoktól. Időközben felbukkan mind a négy New Holland. Mögöttük a fejüket vesztett árpa vastag szalmaszalagjai aranylanak. Nyomukban pedig tátott „szájjal”, magasított platójú, pótkocsis teherautók haladnak. Várják, hogy a kombájn gyomrából a szerelvényre ürítsék a terményt…

Az elmúlt hetek esős, illetve inkább szeles időjárása itt-ott ugyan megfektette az árpát, de az arató-cséplő gépek ezeken a részeken – pilótáik tapasztalatának köszönhetően – rutinosan lelassítanak, hogy lehetőleg minden szem a magtartályba kerüljön.

– Csak egy kicsit csúsztunk meg az aratással, de ez azt is jelenti, hogy csütörtökön már a búzában vágják a rendet az aratók – jegyzi meg az agronómus. – Mivel gyakorlatilag egybe ért a két kalászos. A kenyérgabonából mintegy hatszáz hektárt vetettünk. Így azután a búzatábláknak már hat kombájnnal esünk neki. Három saját géppel és hármat bérelünk.