Klubot alapított, verseket, könyveket ír az egykori tatabányai bányász

Adamecz László vájárként balesetet szenvedett, de nem adta fel: 1986-ban létrehozta társaival a Humanitás Klubot a tatabányai mozgáskorlátozottak részére, amely azóta is működik. Mint mondja, az elesett társai öröme, hálája, önmaga elfogadásának segítése nagy életenergiát, hajtóerőt adott már akkor is számára.

– 1947-ben Budapesten születtem. Bányásztechnikus, vájár voltam Tatabányán. A balesetem nem jelentős fizikai sérüléssel járt, annál inkább kínzó krónikus ízületi gyulladássá vált. Valamennyi testrészem fájt. Reményem sem volt meggyógyulni, változtatni ezen a helyzeten. Meglepődtem, amikor 1986 nyarán csonkolt lábú fiatalokkal találkoztam, akik tőlem kértek segítséget. „Fiúk, én alig élek”– válaszoltam, de nem tudtam nemet mondani. Társakat kerestünk és november 23-án létrehoztuk a Humanitás Klubot a tatabányai mozgáskorlátozottak részére. Hosszú évekig az ízületi gyulladás miatt minden lépésem kínokkal járt. Az elesett társaim öröme, hálája, önmagam elfogadásának segítése viszont nagy életenergiát, hajtóerőt adott – kezdte magáról Adamecz László.

– Amikor rokkant lettem, hosszú éveken át csupa önvád volt az életem. A közösségalapítás adott önbizalmat, lehetőséget, megbecsülést, célokat. Később tapasztaltam, aki másokon segít, önmagán segít, mert a másoknak adott szeretet önmagunkat is gyógyítja. Nagy öröm volt számomra ennek a megtapasztalása. Tornázni kezdtem, hogy a fájdalmaim csökkenjenek, ez is segített. A sorstársak tehetsége, szorgalma is megérintett – fogalmazott.

Hetvenéves volt, amikor könyve jelent meg, Szeretem az embert címmel

– Öröm számomra, hogy a Lelkednek üzengető című könyvem is a tervek szerint nyáron megjelenik, amelyben prózák, esszék is napvilágot látnak. Verseimet, írásaimat az internet világában, a szeretet szándékával küldöm szét, amely segítséget nyújt a gyászban, betegségben, magányban, depresszióban élőknek. Esszéim az önsegítés fontosságát és lehetőségeit ajánlják, melynek üzenete: Élj a szeretet szándékával.

A Humanitás klub új helyiségbe költözött, mesélte Adamecz László

– Ennek avatását a járvány miatt későbbre halasztjuk. Felfüggesztettük közösségi rendezvényeinket is, meggyőződésünk, hogy csak fegyelmezetten lehet eredményes a védekezés. Csak így bizakodhatunk, hogy lesznek még örömteli események és örömök a közösség életében.