A klecnikészítés is megizzasztotta a hétpróbázókat a tatabányai skanzenben

A Bányászati és Ipari Skanzenben a Tatabányai Múzeum harmadik alkalommal szervezte meg a Skanzen Napot, ahol a Bányász hétpróba feladatai komoly kihívások elé állították a jelentkezőket.

A bátor versenyzőket szurkolók is elkísérték a 3. Skanzen Napra. A Tatabányai Múzeum ezúttal is belevaló vetélkedősorral várta a négy- és hattagú csapatokat. A Bányász hétpróba egy-egy feladata még a tűző napnál is jobban megizzasztotta a résztvevőket.

A versengés a feladatok ismertetésével indult. A skanzen területén alakították ki a különböző próbatételek helyszíneit, s a csapatok tagjainak itt kellett bizonyítaniuk rátermettségüket. A játékos műveltségi-ügyességi munkaversenyben szerepeltek kvízkérdések is – főként a skanzennel kapcsolatban. Megtudhatták például, hogy 1942-ben gördült ki az első csille szén a XV-ös aknából, vagy, hogy a csillékbe 5-7 mázsányi szenet lehet belapátolni. Ez utóbbit ki is próbálhatták a verseny résztvevői egy embert próbáló feladatban: hatalmas szívlapátokkal időre kellett szenet lapátolniuk a brigádoknak a csillékbe.

Sokak szerint ennek ellenére nem is ez, hanem a klecnikészítés volt a legnehezebb feladat. Ez volt az a tűzifa, amelyet régen a bányászok hazavihettek. A versenyben két farönköt kellett levágniuk egy nem túl éles fűrésszel, majd léccel összekapcsolni azokat. A két izzasztó feladat mellett bányamentésről is szó volt. Petricsek József, a Bányamentő Állomás volt vezetője tartott egy tájékoztatót a bányamentő kocsinál, majd az elmondottakhoz kapcsolódtak a kérdései.

A szén útját is játékos módon szemléltették, kellett hozzá talicska, és egy ügyes kezű gyermek, aki kezében próbálta megtartani a széndarabokat, de a versenyzőknek mászniuk is kellett, s szenet keresni. A sok nehéz feladat után üdítően hatott a sörivóverseny.

A gyermekek közben Bányamanó tanfolyamon vehettek részt.

A győztesek a Bányamanók lettek Vörös Katalin csapatvezető irányításával. Második a Hot Iron lett Bajnok Gábor vezetésével, és őket a Bányakecskék követték, amelynek kapitánya Németh Luca volt.